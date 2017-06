Red Dragons doen er stunt bij tegen de VS, de nummer drie van Rio

De Belgen spelen volgend weekend in Teheran tegen gastland Iran, Argentinië en Servië. Het weekend daarna is Antwerpen gaststad voor de Belgen tegen Canada, Italië en Frankrijk. De top 5 van een gecombineerde ranking mag samen met het gastland naar de Final Six.

Wat was het doel van Heynen in Servië? "Je hoopt elke match te winnen, anders stap je niet in het vliegtuig. Je komt uit tegen de beste teams ter wereld en je wil het zo goed mogelijk doen."

"Gisteren waren we verrast door onze 3-0 tegen Servië, vandaag was het close. Maar dat was het vrijdag ook. Toen verloren we, nu wonnen we, we staan dus quitte."

Wat is na vandaag het doel? "We hadden gehoopt te winnen, maar er niet aan gedacht. We zullen hoog staan in de ranking, maar dat zijn we niet gewoon. Misschien mogen we dromen van de Final 6, wie weet."