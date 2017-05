Slovenië houdt de Red Dragons van een WK-ticket

Zoals verwacht moest het rechtstreekse duel tegen Slovenië over het WK-ticket beslissen. De eerste set draaide meteen uit op een thriller, waarin de Red Dragons aan het langste eind trokken.

In de daaropvolgende sets bleef het verschil tussen de twee teams bijzonder klein. Maar de Belgen moesten in de tweede en derde set nipt het hoofd buigen. In de vierde set was de veer uiteindelijk gebroken.

Gastland Slovenië verovert dus het rechtstreekse ticket voor het WK. Van 15 tot 20 augustus krijgen de Belgen nog een herkansing tijdens een kwalificatietoernooi tegen de andere tweedes uit de groepsfase.