Red Dragons verslinden Georgië in tweede WK-kwalificatiematch

Bondscoach Vital Heynen noemde Georgië voor de wedstrijd het zwakke broertje van de groep. 3-0 was volgens hem het enige juiste resultaat. Zijn spelers hadden goed geluisterd want ze deden precies wat de coach gevraagd had.

In de eerste set speelde Georgië nog een beetje mee, vooral omdat de vertimmerde Belgische ploeg zelf nog niet op topniveau speelde. Toch haalden de Red Dragons de set met 25-18 binnen.

In set twee raakten de Belgen wat beter op elkaar ingespeeld. Ze lieten Georgië alle hoeken van het terrein zien: 25-11. Ook de derde set was amper een wedstrijd te noemen: 25-10. Morgen wacht Israël.