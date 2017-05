Red Dragons hebben geen moeite met Portugal in WK-kwalificatiematch

Bondscoach Vital Heynen had voor de match nog kopzorgen, maar na de vlotte winst was hij tevreden. "We spelen een heel goeie wedstrijd. Onze voorbereiding was een beetje moeilijk, maar onze eerste twee sets waren zeer sterk."

"We hadden amper opslagfouten, amper aanvalsfouten, amper slechte passes. Dan wordt het voor de tegenstander zeer moeilijk. In de derde set valt de concentratie dan een beetje weg, maar dat zag je niet aan de score."

"Portugal? Zij maakten meer en meer fouten. Dat is sport. Je moet je eigen spel controleren en dat deed Portugal niet."

"We spelen vijf wedstrijden in vijf dagen. Zondag is nog heel ver weg. We doen het stap voor stap. De laatste jaren hebben we het vaak moeilijk gehad tegen Portugal, nu winnen we zo vlot. Een slecht teken is dit dus zeker niet."