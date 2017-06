Yellow Tigers bibberen één set, maar kloppen Bosnië toch met 3-0

Ilka Van de Vyver: "In de tweede set hebben we wat kansen laten schieten. We dachten voort te gaan op het elan, maar kwamen snel 1-7 achter. Uiteindelijk zie je wel de vechterslust in de ploeg en de wil om te winnen. We maakten wat stomme fouten, maar hebben dat al bij al nog juist op tijd kunnen rechtzetten. Als we de fouten van vandaag tegen Italië maken, worden we van het kastje naar de muur gespeeld. We kunnen heel veel leren uit deze match."

Bondscoach Gert Vande Broek: "Bosnië speelde verrassend goed in een ongekende opstelling. We moesten wat zoeken. Ik denk dat dit een goeie voorbereiding was op Italië, want als je een platte match hebt vandaag, ga je misschien morgen ook te plat starten. Misschien hebben ze ons goed wakker geschud in de tweede set. Italië wordt een andere match. We moeten vooral beseffen dat we verdedigend geen supersterke ploeg zijn. We zullen ons morgen dubbel plooien."