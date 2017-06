Yellow Tigers slopen gevaarlijke klant Wit-Rusland in WK-voorronde

Met de matchen tegen Letland en Spanje als lekkere aperitiefjes was het nu tijd voor het voorgerecht, de match tegen Wit-Rusland, de nummer 13 op de Europese ranking (België staat 7e).

Wit-Rusland deed zijn reputatie van vlotscorende ploeg alle eer aan, terwijl de Yellow Tigers het in de eerste twee sets moeilijk hadden om regelmaat aan de dag te leggen: 1-1 was een rechtvaardige tussenstand.

Vanaf de 3e set begon het wel te lopen bij Van Hecke, Heyrman en co. Bij Wit-Rusland daarentegen, dat absoluut 2e wou worden in de groep, was het vet van de soep. De volgende twee sets werden dan ook ruim gewonnen.

Door de zege is de tweede plaats in de groep zo goed als een feit. Zaterdag is er eerst nog Bosnië-Herzegovina, zondag wacht met Italië de hoofdschotel.