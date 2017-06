Yellow Tigers walsen als dieseltrein over Spanje

Lise Van Hecke mocht gisteren nog rusten, maar maakte vandaag mee het verschil. "Het begin van onze match was evenwel wat stresserend met onnodige fouten. Dat leverde een moeilijke set op. In de tweede en derde set hebben we ons goed herpakt. We kregen meer controle over hun spel en maakten het hen aanvallend moeilijk. Over het algemeen was het best wel een goeie wedstrijd, die we onder controle hadden."

Van Heckes prestatie was naar het beeld van de match: "In het begin maakte ik twee foutjes, wat moeilijk beginnen is. Ik kwam toen echter aan de service en heb daar vertrouwen getankt. Mijn match was degelijk."

"Tegen Wit-Rusland, dat ook met 3-0 van dit Spanje won, moeten we morgen voortgaan op dit elan en vol vertrouwen aan de wedstrijd beginnen."