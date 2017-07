Yellow Tigers kunnen Brazilië bijna een set afsnoepen

Het was de achtste keer dat de twee landen tegenover elkaar stonden, nooit kon België winnen. In de eerste set staken de Tigers wel een hand uit naar winst met 14-17 en 20-21. Toen Brazilië bij 24-22 twee setpunten kreeg, gaven de Belgen zich niet gewonnen. Uiteindelijk moesten ze bij 28-26 het hoofd buigen.

In de tweede set gingen de Tigers mee tot 15-15, in de derde tot 9-9. Maar daarna sloegen de thuisspeelsters telkens een kloof, die niet meer kon rechtgezet worden. 25-19 in de tweede, 25-20 in de derde set. Het blok gaf de doorslag: 13 tegenover 2.

Vrijdag spelen de Tigers (FIVB-16) nog tegen de VS (FIVB-2), zondag sluiten ze af tegen Nederland (FIVB-7).