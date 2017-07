Yellow Tigers plooien pas na tiebreak tegen Dominicaanse Republiek

De Belgen werden in de eerste set gewoon weggeblazen. Ze kregen geen vat op de opslagen en aanvallen dan de Dominicaanse Republiek en snakten naar adem: 25-13 na 22 minuten.

Maar daarna tapten de Yellow Tigers uit een ander vaatje. Met sterk opslagspel van Grobelna, Leys en Herbots werd de tweede set binnengehaald. En na verlies in set 3 gingen de kopjes niet naar beneden, integendeel.

Op wilskracht en met een sterk collectief sleepten de Yellow Tigers een tiebreak en het eerste puntje in de World Grand Prix uit de brand. In de tiebreak was België snel op achtervolgen aangewezen en zat de zege er niet meer in.