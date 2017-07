Yellow Tigers gaan strijdend ten onder tegen Rusland

De Yellow Tigers speelden onbevangen tegen de grote Russische vrouwen en knokten voor elke bal. Ze werkten in de eerste set twee setballen weg en lieten Rusland even wankelen, de 26-24 was een koude douche.

Rusland schakelde daarna een versnelling hoger en de Yellow Tigers werden bij momenten echt overklast door de Russische kracht. Vooral Voronkova hamerde er lustig op los: 25-14.

In de derde set toonden de Belgen hun veerkracht. Dankzij de punten van Herbots en Grobelna gaven ze zich niet zomaar gewonnen. Zo kwamen er nog eervolle cijfers op het bord: 25-22.