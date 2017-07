Yellow Tigers verliezen van Nederland: "Onze slechtste wedstrijd"

Nederland, de nummer 4 van de Olympische Spelen in Rio, had al twee zeges op zak in de World Grand Prix en had zijn zinnen gezet op een derde overwinning. De Yellow Tigers speelden goed mee, maar telkens als Nederland het tempo opvoerde, moesten de Tigers passen.

In de eerste en de derde set hadden de Belgische vrouwen uitzicht op setwinst, maar ze kregen bijna geen vat op de Nederlandse Celeste Plak. De punten van vooral Grobelna en Aelbrecht mochten niet baten en zo verloor België opnieuw met 3-0.

De Yellow Tigers spelen in de World Grand Prix zonder vaste waarden Valerie Courtois, Laura Heyrman en Lise Van Hecke. Ze konden in 4 wedstrijden enkel tegen Turkije een set winnen en spelen morgen en zondag nog tegen de Dominicaanse Republiek en Rusland.