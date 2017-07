Yellow Tigers ook kansloos in derde duel in World Grand Prix

Na nederlagen tegen Brazilië en Turkije was het zelfvertrouwen van de Belgen al niet meer erg groot en tegen topland Servië, de nummer drie van de wereld, hadden ze een klein mirakel nodig om hun eerste punten van het weekend te pakken.

Maar een stunt zat er nooit in voor de Belgen. Servië startte sterk. De opslag draaide erg goed bij de zilveren medaille van Rio. De 25-18-cijfers lieten niet lang op zich wachten.

Ook in set 2 was de eerste kloof voor Servië. Het pakte de vijf eerste punten. In de slotfase kropen de Belgen nog dichterbij, maar de Yellow Tigers konden dat gat niet meer dichten.

Na twee keer 25-18 kreeg ook de derde set die uitslag. Dit keer hielden de Belgen wel iets langer gelijke tred met Servië, maar uiteindelijk bleken de Servische vrouwen duidelijk een maatje te groot.