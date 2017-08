Yellow Tigers zijn weer stapje dichter bij het WK

Het heeft opnieuw veel moeite gekost, maar de Yellow Tigers hebben hun tweede zege beet. De Belgische vrouwen maakten een achterstand in de vierde set nog ongedaan. Morgen v olgt een rustdag.

Tweede zege is binnen

3e set is voor Slovenië

Slovenië vecht terug en wint de 3e set met 25-23. Het ging lange tijd gelijk op, maar de Sloveense vrouwen sloegen bij 13-13 een kloofje en die voorsprong gaven ze niet meer af.

Ook de 2e set gaat naar de Belgen en deze keer is dat met duidelijke cijfers: 25-13 na 23 minuten. De Tigers kwamen snel aan de leiding en gaven die voorsprong niet meer af.

Eerste set voor België De eerste set was meteen felbevochten. Slovenië nam de wedstrijd in handen en bouwde een voorsprong van 3 punten uit, maar de Yellow Tigers vochten terug. Het ging een hele tijd gelijk op, maar na net geen halfuur was het België dat de eerste set op zak mocht steken met 26-24.

