Yellow Tigers moeten overuren maken in 1e match WK-kwalificatietoernooi

De Belgen maken in de 5e set eindelijk eens een vliegende start: 5-1. Hebben de Tsjechen daar nog een antwoord op?

Het is uiteindelijk een afstraffing geworden in de 4e set: 13-25. Kunnen de Tigers zich nog eens opladen voor de 5e set?

Even was er nog een opflakkering bij de Tigers, maar we stevenen toch af op een 5e set. 10-19 lijkt een onoverbrugbare kloof.

