De Red Dragons zijn een complete ploeg, met een goeie receptie en goeie service. Ze zijn bovendien in vorm, dat hebben we in de groepsfase gezien. We zullen top moeten zijn om te kunnen winnen.

België speelde twee maanden geleden nog tegen Italië op de World League in Antwerpen. Toen werd het 3-1. "Ze moeten na die afgang in de World League hier iets bewijzen", weet Pieter Verhees. "Ze missen wel Zaitsev en Juantorena, toch twee doorslaggevende figuren. Maar als ze de halve finales niet halen, is dat voor hen een blamage. Dan krijgen ze de hele Italiaanse pers over zich heen."

Donderdag staat België in de kwartfinales van het EK volleybal in Polen. Vital Heynen hoopt tegen Italië. "Want als je in het volleybal van je wil laten horen, moet je tegen Italië winnen."

Italië wint play-off tegen Turkije De Red Dragons hadden er nog hun handen mee vol, maar Italië heeft zich vrij vlot van de Turken kunnen ontdoen in de play-offs. Na 2 korte sets (25-16 en 25-17) was het enkel in de 3e set spannend (31-29). Door de zege mag Italië morgen in Katowice tegen België knokken om een plaats in de halve finales.

