3-0 tegen Nederland levert Red Dragons ticket voor kwartfinales op

Ook in set 2 hebben de Belgen hun mentale veerkracht gedemonstreerd. Eerst stonden de Dragons 4 punten achter, daarna viel Pieter Verhees uit met een enkelblessure. Toch wonnen de Belgen opnieuw met 25-21. Van de Velde kwam prima in voor Verhees. Rousseaux verrichte - verdedigend én aanvallend - prima werk. Nog een set en de Red Dragons winnen hun poule.

Pieter Verhees moet het terrein verlaten. Hij is na een blok door zijn enkel gegaan. Arno Van De Velde neemt zijn plaats in.

België - Nederland: 1-0 (25-21, ...) Bram Van den Dries smasht de Belgen op voorsprong. Het begin van de wedstrijd was voor Nederland. Bondscoach Vital Heynen moest zijn team even wakker schudden toen 3 punten in het krijt stonden. Met prima blokwerk gingen de Belgen op en over Oranje.

S1-27'