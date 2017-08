"Of we deze match moeten winnen? Dat weet ik niet. We doen het stap voor stap. Ik schat ons wel hoger in dan Turkije dus dat moeten we op het terrein tonen."

De spelers voelen zich heel goed na Frankrijk. Dat is belangrijk, maar de grens met euforie is dun. Vital Heynen

"Turkije is veel beter dan iedereen verwacht had" Bondscoach Vital Heynen is op zijn hoede voor Turkije. "Zij hebben ook hun eerste match gewonnen dus dit is voor beide ploegen een kans om er een toptoernooi van te maken. De Turken waren in die eerste match heel goed, veel beter dan iemand verwacht had. Ze hebben een nieuwe coach en zijn aanvallend heel sterk. Ze nemen veel risico's met hun opslag en in de aanval."

