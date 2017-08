Vital Heynen: "Frankrijk is een plezier om naar te kijken" Bondscoach Vital Heynen over de EK-match tegen Frankrijk.

Maar met de Fransen weet je nooit waar je aan toe bent. Ik weet niet of ze zo scherp zijn. Ze voelen zich de favoriet en misschien is het het ideale moment om tegen Frankrijk te spelen.

Frankrijk is de beste ploeg van het toernooi. Het is zo moeilijk om te scoren tegen de Fransen. Ze hebben altijd wel iets speciaals. Het is een plezier om naar te kijken. Als tegenstander is dat niet altijd even leuk Vital Heynen

