Roeselare wint zijn derde volleybalbeker op een rij

Einde 16:03 ◀

Roeselare wint de beker! Roeselare heeft de 4e set gewonnen. Na een sterk begin van Maaseik (5-1, 12-9 en 16-12) zorgde het voor een enorme ommekeer. De Limburgers zaten door hun beste krachten heen en begonnen de fouten op te stapelen. Zo keerde Roeselare terug tot 17-17 en 19-21. Maaseik pruttelde nog even tegen, maar moest uiteindelijk dan toch het hoofd buigen. 16:01 ◀

We hebben in deze set wat maturiteit gemist. Roeselare daarentegen is een geoliede machine die blijft draaien. Ik hoop toch dat we in de 4e set weer wat meer weerwerk kunnen bieden. Technisch directeur van Maaseik Wout Wijsmans 15:31 ◀

VRT Roeselare pakt de derde set in de bekerfinale tegen Maaseik met 25-16 15:29 ◀

1-2 voor Roeselare Maaseik heeft zijn niveau niet kunnen aanhouden in set 3. Het was voortdurend op achtervolgen aangewezen en kreeg bij 13-17 een eerste grote kloof te slikken. Vooral receptioneel had Maaseik het moeilijk met de hoge servicedruk van Roeselare. Bij 15-24 versierde Roeselare een eerste setpunt, het tweede was het goeie. 15:28 ◀

VRT Maaseik pakt de tweede set in de bekerfinale tegen Roeselare met 25-23 15:07 ◀

Beide teams zijn duidelijk aan elkaar gewaagd, de spanning loopt op. Het wordt een lange wedstrijd. De scheidsrechters zullen het nog moeilijk krijgen. Steven Vanmedegael, assistent-coach Roeselare 15:04 ◀

Maaseik stelt gelijk De tweede set is naar Maaseik gegaan. De Limburgers hebben offensief een tandje bijgezet en halfweg de set het spel resoluut in handen genomen. Bij 17-14 had Maaseik een kloofje van 3 punten en bij 19-15 zelfs eentje van 4. Roeselare keerde nog terug tot 23-23, maar Maaseik kon het toch afmaken. 15:00 ◀

VRT Maaseik-speler wil de bal binnen houden en loopt de catacomben van het Sportpaleis in 14:57 ◀

VRT Maaseik-speler Cox is het niet eens met zijn wissel en krijgt een uitbrander van de coach 14:52 ◀

Belgian Cup Final, what a spectacle, 20.000 people and 2 great teams @KnackRoeselare & @NOLIKO_Maaseik competing! Great 🏐promotion! But no challenge🤔, figure it out guys @Volley_Belgium @EMVolleyLeague 🙄 — Sam Deroo (@samderoo) 18 februari 2018 14:30 ◀

VRT Roeselare pakt de eerste set in de bekerfinale tegen Maaseik met 25-22 14:29 ◀

0-1 voor Roeselare Roeselare heeft de eerste set gewonnen. Favoriet Maaseik hield wel lang gelijke tred en stond zelfs voor in het begin van de set (2-1 en 9-8), maar moest in het restant zijn meerdere erkennen in de West-Vlamingen. Van 13-13 ging het naar 13-15, 18-20 en 22-24. Het eerste setpunt was het goeie voor Roeselare. 14:25 ◀

Start! De wedstrijd is begonnen. 14:00 ◀

wedstrijd 14:00 ◀

Nu live! De voorbeschouwing op de mannenfinale is begonnen. U kunt nu op de livestream klikken. 13:49 ◀

Rechtstreekse uitzending U hoeft niets te missen van de bekerfinale. De wedstrijd is rechtstreeks te volgen op Eén en onze livestream vanaf 13.50u. 10:50 ◀

Je zou kunnen stellen dat Roeselare in theorie de favoriet is, maar ik merk daar toch ook enige zenuwachtigheid. Maar in money-time staan ze er. Dominique Baeyens (ex-bondscoach) 10:43 ◀

Maaseik heeft een heel mooi parcours afgelegd, ook al was het aarzelend begonnen aan de competitie. Maar het heeft zich hersteld en doet het ook in de Champions League heel goed. Het heeft ook nog niet verloren van Roeselare. Dominique Baeyens (ex-bondscoach) 10:42 ◀

(c) VRT Dominique Baeyens over de bekerfinale Maaseik-Roeselare 10:38 ◀

Helemaal klaar voor die bekerfinale! #liberolife #cupfinal #volleybal @topvolleybelgium Een bericht gedeeld door Stijn Dejonckheere (@s_dejonckheere) op 17 Feb 2018 om 9:29 (PST) Bij Roeselare zijn ze er klaar voor: 10:36 ◀

3e keer op een rij voor Roeselare of 1e keer in 6 jaar voor Maaseik? Roeselare kan de beker voor de 11e keer in zijn geschiedenis winnen. Het zou bovendien de 3e keer op een rij zijn. Maaseik heeft al 14 bekerfinales op zijn palmares, maar de laatste dateert al van het seizoen 2011-2012. 10:30 ◀

Klassieker Maaseik - Roeselare Vanmiddag zakt volleybalminnend België af naar het Sportpaleis in Antwerpen. Daar staat om 14u de finale van de Beker van België op het programma. Wie wint de klassieker tussen Maaseik en Roeselare? Volg het hier. 10:27 ◀