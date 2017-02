Basketbalclub Oostende steekt 18e beker op zak

Het vierde kwart (27-17) was er te veel aan voor Limburg United. Oostende overklaste zijn tegenstander in de slotfase. De kustploeg wint voor de 5e keer op een rij, de 18e keer in totaal, de Beker van België.

Einde: 76-60 Het vierde kwart (27-17) was er te veel aan voor Limburg United. Oostende overklaste zijn tegenstander in de slotfase. De kustploeg wint voor de 5e keer op een rij, de 18e keer in totaal, de Beker van België.

Limburg United blijft aanklampen. De kloof met BC Oostende blijft 6 punten. Maakt Oostende het af in het laatste kwart? Of maken de Limburgers een vuist in hun allereerste bekerfinale?

Derde kwart: 49-43 Limburg United blijft aanklampen. De kloof met BC Oostende blijft 6 punten. Maakt Oostende het af in het laatste kwart? Of maken de Limburgers een vuist in hun allereerste bekerfinale?

Limburg werd overmand door de zenuwen in het begin en kwam 9-0 achter. Na enkele ingrepen van coach Lynch groeide het vertrouwen bij de bekerdebutant. De stand na eerste quarter is 25-18.

Eerste kwart: 25-18 Limburg werd overmand door de zenuwen in het begin en kwam 9-0 achter. Na enkele ingrepen van coach Lynch groeide het vertrouwen bij de bekerdebutant. De stand na eerste quarter is 25-18.

Gjergja: "Het wordt geen 10 minuten-match" Oostende grijpt vaak een tegenstander bij de keel. "Maar in een bekerfinale is er geen favoriet. Het wordt geen match van 10 minuten maar van 40 minuten. Limburg is enthousiast omdat ze voor het eerst voor een prijs spelen", zegt Oostende-coach Gjergja. Zijn United-collega Lynch is zenuwachtig. Het creatieve, open spel van Limburg ligt Oostende niet. "Maar we gaan toch de nodige aandacht besteden aan de rebound en de defense."

15:07