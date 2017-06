We zullen 40 minuten alles moeten geven tegen een team dat veel druk zet. Het gevaar komt bij hen vooral van de flanken. Ze zullen willen vermijden dat we langs binnen proberen door te breken. We moeten onze alle omstandigheden kalm blijven. Ik zou ons geen favoriet noemen, de kansen zijn 50-50." Ann Wauters 09:40 ◀

Dit is een enorme opportuniteit, maar we moeten kalm blijven. Italië is te kloppen, maar zij denken van ons hetzelfde. Twee dagen rust hebben ons goed gedaan, maar langs de andere kant zit Italië misschien meer in het ritme. Ann Wauters 09:39 ◀

We mogen niet de fout maken van te traag en slordig te spelen, want Italië is een ploeg die de bal heel snel laat rondgaan. Ze spelen agressief en met veel pressing. De groep van Italië is vergelijkbaar met de onze: een mix van ervaring en jong talent. Al vind ik dat zij nog meer ervaren speelsters hebben." Emma Meesseman 09:37 ◀

We hebben veel vertrouwen, maar we moeten niet beginnen te dromen. Het is belangrijk om rustig te blijven. Veel zal afhangen van de vorm van de dag. Emma Meesseman 09:34 ◀

Live op Sporza Net als de groepswedstrijden hoeft u ook niets te missen van de kwartfinale tegen Italië. Om 12.30u streamen wij de tv-uitzending van Canvas op onze website. Kris Meertens geeft commentaar. Voor de radio is Carl Berteele ter plaatse om flitsen te verzorgen. 09:21 ◀

Kwartfinale winnen betekent WK-ticket De Belgian Cats willen geschiedenis schrijven in de kwartfinale tegen Italië. Ze weten dan ook waarvoor ze spelen: nooit eerder haalde de nationale vrouwenploeg de laatste vier op een EK. Bovendien mag de top zes van het EK naar het WK 2018 in Spanje. En dat zou een primeur zijn. 09:17 ◀