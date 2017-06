Drie op drie voor Belgian Cats op EK: op naar kwartfinale

"Ik had vooraf in de kleedkamer gezegd dat we de match gingen winnen op karakter en ik heb gelijk gekregen", stak Ann Wauters van wal. "Het was een heel andere match dan tegen Montenegro en Rusland. We konden ons spel niet spelen en dan hebben we toch plots de klik gemaakt. We mogen echt trots zijn op deze prestatie."

Wauters ging in de slotfase voorop in de strijd, nadat ze een loopfout tegen had gekregen. "Ik denk dat ik een wake-up call nodig had. Ik was niet mijn beste spel aan het spelen en ik denk dat die loopfout me meer goed dan kwaad heeft gedaan. Ik ben een beetje boos geworden en ik had dat nodig om er te staan voor mijn ploeg."

"Ons eerste doel hebben we gehaald, in de best mogelijke omstandigheden, als groepswinnaar. We krijgen nu twee dagen rust en dat is ook mooi meegenomen. Eerst even genieten en dan kunnen we zonder druk toeleven naar de kwartfinales."