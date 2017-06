Dit is misschien wel het beste eerste kwart in de geschiedenis van de Belgian Cats.

Dit is misschien wel het beste eerste kwart in de geschiedenis van de Belgian Cats. Commentator Kris Meertens

14 punten bonus Het eerste quarter zit erop. België scoort vanuit alle hoeken, is sterk in de rebound en leidt na 10 minuten met 15-29.

België stoot sowieso al door! Letland heeft Montenegro verslagen in de andere groepswedstrijd van vandaag. Dat betekent dat de Belgian Cats minstens 3e eindigen in de poule en daardoor dus al minstens barrages mogen spelen voor de kwartfinales.

Live-beelden! De livestream is ingeschakeld. Bekijk de wedstrijd met commentaar van onze man ter plaatse, Kris Meertens.

Time to shine straks vanaf 15u voor de Belgian Cats tegen groepsfavoriet Rusland. Te volgen op al sporzakanalen! #basketbelgium pic.twitter.com/xNQGugPlV0

We weten dat Rusland een solide team heeft dat elk moment in de wedstrijd kan toeslaan. Maar we hebben niets te verliezen en hopen op een stunt. Bondscoach Philippe Mestdagh

