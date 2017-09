Sam Van Rossom maakt de eerste driepunter voor België: 16-20. Q2-4' ◀

Servische reus scoort Boban Marjanovic (2,21 meter) opent het tweede kwart met een jumpshot. De Servische center speelt in de NBA voor de Detroit Pistons. Q2-3' ◀

tweede kwart 16:34 ◀

7 punten Hervelle Met een lay-up maakt Lecomte een einde aan het eerste kwart. Servië leidt met 18-13. Hervelle is voorlopig topscorer met 7 punten. Q1-17' ◀

Lay-up Serron De eerste punten zijn voor België. Serron opent de score met een lay-up: 2-0. Q1-3' ◀

België speelt in het wit, Servië in het rood. 16:16 ◀

Starting 5 België De Belgian Lions zijn aan hun laatste wedstrijd begonnen. Jonathan Tabu, Quentin Serron, Jean-Marc Mwema, Axel Hervelle en Ismael Bako beginnen aan de wedstrijd. Q1-1' ◀

eerste kwart 16:16 ◀

We gaan volop voor de winst. Dat zal heel moeilijk zijn, maar het is wel een heel mooie uitdaging. Maar we hebben in het verleden al bewezen dat we mooie dingen kunnen verwezenlijken. Jean Salumu 06:56 ◀

06:55 ◀

Het is een heel vervelende situatie, nog een match moeten spelen als je er al uit ligt. Maar nu we die match toch nog moeten spelen, gaan we vol voor de winst. Sam Van Rossom 06:54 ◀

Servië moet nog aan de bak Kwalificatie voor de 16e finales hebben de Serviërs al op zak. Een verplicht nummertje wordt het tegen de Belgen evenwel niet. Als Servië de groepswinst nog in de wacht kan slepen, wacht in de volgende ronde in principe een makkelijkere tegenstander. Tegen de Belgian Lions zullen de Serviërs dan ook niet met de handrem op spelen. 06:53 ◀

06:52 ◀

Servië is een echt basketland. Als zo'n ster als Teodosic afzegt, staan er nog zes anderen in de rij om hem te vervangen. Bondscoach Eddy Casteels 06:51 ◀

Servië is dan wel aan een goed EK bezig, op volle sterkte staat het team niet. 10 dagen voor de start van het EK zei de geblesseerde Milos Teodosic van de LA Clippers nog af. 06:49 ◀

We zullen moeten oppassen voor Bojan Marjanovic. Een jongen van 2m21 die alle andere grote jongens op dit EK over de knie legt. Ook Bogdan Bogdanovic is een listige speler. In zijn eentje legde hij de match tussen Servië en Turkije in een beslissende plooi. Jacques Stas, manager Belgian Lions 06:47 ◀

Geduchte tegenstander Servië rekende vorige week al af met Letland, maar moest op de 2e speeldag het onderspit delven tegen Rusland. Met zeges tegen Turkije en Groot-Brittannië herpakten de Serviërs zich evenwel. Servië is al geplaatst, maar wil graag aan de haal gaan met de groepswinst. 06:44 ◀

Laatste poulewedstrijd tegen Servië Na winst in de openingswedstrijd tegen Groot-Brittannië gingen de Belgian Lions achtereenvolgens onderuit tegen Letland, Rusland en gastland Turkije. Uitschakeling staat al vast, maar om 16.15u geven de Belgen Servië nog partij in de laatste groepswedstrijd. 06:41 ◀