Balverlies breekt Belgian Lions zuur op tegen Rusland

Ondanks de nederlaag was Eddy Casteels trots op de prestatie van de Belgian Lions. "We speelden tegen een geweldige Russische ploeg en we konden tot het einde aanklampen."

"Je zag zelfs dat Rusland het moeilijk had tegen ons met Mozgov op het terrein. We hebben gevochten als leeuwen. Een paar fases hebben de wedstrijd uiteindelijk beslist."

Er was ook net iets te vaak balverlies bij de Belgen. "Sommige balverliezen werden veroorzaakt door de fantastische Russische verdediging en dat moet je respecteren. Andere balverliezen kwamen er door een misverstand bij ons of door een nonchalante pass. Dat mag niet gebeuren."

Casteels had ook voor Quentin Serron veel lof. "Niet alleen zijn verdediging, ook wat hij in de aanval deed, zijn passing was super. Hij is zeer onzelfzuchtig. Hij doet een hoop dingen die je nooit in de statistieken gaat terugvinden. Wat hij voor elkaar krijgt voor ons land op dit niveau is verbazingwekkend."