Belgian Lions incasseren pandoering van Letland op EK basketbal

"Porzingis is natuurlijk zeer moeilijk om op te verdedigen. Dat moet je met 5 man doen. We probeerden zelf te veel moeilijke dingen in de aanval. Ze brachten we hen in hun ritme en verloren wij het onze."

"De refs floten ook niet echt in ons voordeel, maar daar moeten we niet naar kijken. Er waren genoeg anderen dingen waar we wél vat op hadden die niet goed waren."

"Dit is inderdaad een mentale tik, maar het is niet de eerste keer dat we zo'n tik incasseren en toch terugkomen. Dat proberen we nu ook. Ik denk dat we tegen Rusland en Turkije kansen hebben als we een goeie dag hebben."