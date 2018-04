Verbrokkeling Op de beklimming van de Elosua spat de kopgroep uit elkaar. Van der Sande kan helaas niet volgen. Er blijven nog 6 koplopers over: Rojas, Latour, Fraile, Padoen, Verona en Castroviejo. 15:43 ◀

Tussensprint Jai Hindley raapt de 3 punten op bij de tussensprint in Bergara, voor Fraile en landgenoot McCarthy. Ze zijn geen bedreiging voor de puntentrui van Alaphilippe. 15:29 ◀

Opgave Bevin Opvallend: Patrick Bevin, die gisteren nog 2e was in de tijdrit, geeft er de brui aan. Voorlopig is nog niet bekend waarom de Nieuw-Zeelander van BMC niet voortdoet. 15:21 ◀

De renners zitten in de bevoorradingszone en naderen nu de eerste klim. Het verschil is al een hele tijd stabiel. 15:11 ◀

Het verschil loopt nu al een tijdje niet meer op. Het blijft iets boven de 5 minuten schommelen. Dat betekent dat José Herrada flirt met de virtuele leiderstrui. 14:47 ◀

In het eerste uur hebben we 44 kilometer afgelegd. Over een uurtje beginnen we aan de eerste beklimming van de dag: de Elosua Gaina. 14:29 ◀

Verschil loopt op De 13 koplopers hebben al meer dan 5 minuten voorsprong. Lotto-Jumbo heeft geen mannetje mee en moet dus in het gareel voor leider Roglic. Ook Quick-Step bekijkt het voor de gelegenheid vanaf het 2e plan. 14:25 ◀

McCarthy Als er straks gesprint moet worden in de kopgroep, dan maakt Jay McCarthy een grote kans. De Australiër van Bora bewees 2 dagen geleden al dat hij na een pittige rit sneller is dan onder meer Matthews en Alaphilippe. 14:13 ◀

De winnaar na een sprint is Jay McCarthy 🇦🇺 , maar verder geen verschuivingen in het algemeen klassement. #Itzulia pic.twitter.com/DaFqJMeBpL — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 4 april 2018 14:13 ◀

Eibar Eibar is voor het 4e jaar op een rij finishplaats in de Ronde van het Baskenland en met Alejandro Valverde (2017), Diego Rosa (2016) en Joaquim Rodriguez (2015) als winnaars mag de stad (de geboorteplaats van Pedro Horrillo) alvast niet klagen. 14:05 ◀

Teklehaimanot valt vooraan weg, we hebben dus nog 13 vluchters en maar 1 koppeltje (Verona-Albasini) meer. 14:04 ◀

Het verschil is 1'20". José Herrada is de best geplaatste in het klassement, op 5'19" van leider Roglic. 13:58 ◀

14 vluchters, 1 Belgen 14 renners hebben het peloton vaarwel kunnen zeggen. Daarbij 1 Belg: Tosh Van der Sande. Cofidis (José Herrada en Teklehaimanot) en Mitchelton-Scott (Albasini en Verona) zijn de enige 2 teams met een koppeltje. De andere namen: Rojas, Latour, Fraile, Padoen, McCarthy, Hindley, Bono, Howes en Castroviejo. 13:52 ◀

Een grote groep heeft zich dan toch kunnen losrukken van het peloton. Ze jakkeren met een minuut voorsprong over de Baskische wegen. Zo dadelijk de namen. 13:44 ◀

Er zijn heel wat aanvallen in de beginfase, ook omdat de wind in het voordeel blaast en dit uitnodigt om de beuk erin te gooien. 13:42 ◀

Landismo en Legutio @MikelLandaMeana @ehitzulia #Itzulia pic.twitter.com/yEagwdkczI — Eduardo F.de Leceta (@EduLezeta) April 6, 2018 Mikel Landa is geboren in startplaats Vitoria-Gasteiz en kan dus rekenen op heel wat aanmoedigingen in de beginfase. Wordt het zijn dag vandaag? 13:36 ◀

Vertrek Onder een stralende zon zijn we vertrokken voor een ritje door het Baskenland van 164 kilometer. Naast Vincenzo Nibali mogen we ook Michael Storer schrappen van onze startlijst. Er blijven nog 149 renners over. 13:23 ◀

3 beklimmingen Na een rustige aanloop ligt het zwaartepunt van deze etappe in het 2e deel, met eerst de beklimmingen van de Elosua Gaina en de Endoia Gaina (beide van 2e categorie) en ten slotte de Azurici Gaini (1e categorie). Daarna dalen we naar het dal in Eibar, waar de finish toch weer lichtjes bergop loopt. 13:00 ◀

Nibali houdt het voor bekeken Vincenzo Nibali komt vandaag niet meer aan de start. De Italiaan sukkelt met een blessure aan zijn zitvlak. Heel erg is het allemaal niet, maar uit voorzorg verlaat de winnaar van Milaan-Sanremo de rittenwedstrijd. "We willen zijn volgende wedstrijden (de Ardense klimklassiekers, red) niet in gevaar brengen", klinkt het bij Bahrain Merida. 09:40 ◀

Houdt Roglic stand? Rit 5 vandaag in het Baskenland. Na zijn overwinning in de tijdrit gisteren heeft Primoz Roglic de leiderstrui overgenomen van Julian Alaphilippe. In een filmpje hierboven kunt u zien hoe Roglic' team Lotto-Jumbo de zegetocht van de Sloveen gisteren beleefde. 09:36 ◀