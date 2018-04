Patrick "Paddy" Bevin zit al een tijdje op de hot seat. 15:44 ◀

De bergtrui winnen was vooraf geen doel, maar de kans om die te dragen laat ik nooit liggen. Eerst moet ik de bergrit van vrijdag overleven, maar daarna kan ik zaterdag in de slotrit nog belangrijke punten rapen. Thomas De Gendt reed de tijdrit in de bergtrui 15:43 ◀

Cavagna heeft een verbluffend eerste deel gereden: Kwiatkowski geeft er net als Bevin 21 seconden toe. Maar de Nieuw-Zeelander heeft dan weer een imposant tweede deel achter de rug. Kan de Pool van Sky dat ook uit zijn benen schudden? 15:39 ◀

Ook Castroviejo bijt zijn tanden stuk op de chrono van Bevin. De Spanjaard strandt op 5 tellen. 15:34 ◀

Derde tijd voor De Gendt Thomas De Gendt heeft zijn opdracht achter de rug. Met 23'17" is hij voorlopig derde, op bijna driekwart minuut van leider Bevin (22'35") 15:26 ◀

We kijken uit naar Jonathan Castroviejo. De Spaanse kampioen tegen de klok is nu aan zet. Bij het tussenpunt komt hij niet aan de tijd van Cavagna, die in het tweede deel wel een oplawaai heeft gekregen. 15:22 ◀

Bevin mag blijven zitten Rémi Cavagna heeft zichzelf wat vergaloppeerd en kraakt in het laatste stuk, dat iets lastiger is. De Fransman finisht op meer dan een minuut van Patrick Bevin, Richie Porte volgt nog wat verder in de daguitslag. 15:11 ◀

Ik wilde mijn benen testen. Ik voelde me goed en zo'n aanval zal mijn conditie alleen maar ten goede komen. Dylan Teuns (BMC) viel gisteren in de slotfase aan 15:09 ◀

Met Floris De Tier is enkele minuten geleden de eerste landgenoot vertrokken. De klimmer van LottoNL-Jumbo heeft deze week al flink gewerkt in dienst van kopman Primoz Roglic. 15:04 ◀

Richie Porte heeft zijn hoogvorm nog niet te pakken en moet aan het tussenpunt zijn meerdere erkennen in Rémi Cavagna. Aan de finish is Patrick Bevin, een ploegmakker van Porte, voorlopig de snelste. 14:59 ◀

Algemeen 1 FRA Julian Alaphilippe QST 13u18'52" 2 SLO Primož Roglic TLJ +8" 3 SPA Gorka Izagirre TBM +39" 4 SPA Mikel Landa MOV +43" 5 SPA Pello Bilbao AST +54" 6 FRA Rudy Molard GFC +58" 7 DUI Emanuel Buchmann BOH +58" 8 FRA Romain Bardet ALM +58" 9 SPA Enric Mas QST +58" 10 OOS Patrick Konrad BOH +58" 14:54 ◀

Elke minuut bolt een renner van het startpodium. Met Porte (BMC) en Cavagna (Quick-Step) verschijnt nu een interessante tandem op het toneel. 14:41 ◀

Vandaag is het aan Primoz. De tijdrit is vlak en normaliter moet hij hier tijd pakken op zijn concurrenten. Hij is in elk geval goed in orde. Grischa Niermann (ploegleider LottoNL-Jumbo) 14:26 ◀

We zijn eraan begonnen in Lodosa. De werkmieren van de voorbije dagen mogen hun ding doen. 14:17 ◀

Bizikleten azterketa egiten lasterketa hasi baino lehen @BianchiOfficial @LottoNLJumbo #itzulia pic.twitter.com/8GxBnZ38VG — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) 5 april 2018 Fietscontroles voor de start. Het zonnetje schijnt overigens weer, het onweer van gisterenavond is verleden tijd. 14:04 ◀

Belangrijkste starturen 14.41u Richie Porte (BMC) 14.42u Rémi Cavagna (Quick-Step) 14.52u Dario Cataldo (Astana) 14.58u Steve Cummings (Dimension Data) 15u Damiano Caruso (BMC) 15.01u Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) 15.08u Jonathan Castroviejo (Sky) 15.29u Michal Kwiatkowski (Sky) 15.51u Vasil Kirijenka (Sky) 15.57u Neilson Powless (LottoNL-Jumbo) 16.04u Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) 16.20u Simon Spilak (Katjoesja) 16.28u David De la Cruz (Sky) 17.02u Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) 13:55 ◀

Roglic voor de dubbel? Wie topt dan het favorietenlijstje? Porte, Cavagna, Cataldo, Cummings, Castroviejo, Kwiatkowski, Kirijenka, Nibali en De la Cruz moeten in staat geacht worden om voor de hoofdprijs mee te strijden, maar de topfavoriet is misschien wel Roglic. De nummer twee in het klassement wil maar wat graag de leiderstrui van Alaphilippe overnemen. 13:48 ◀

De Ronde van het Baskenland werd jaren beslist met een individuele tijdrit op de slotdag, maar van dat scenario is de organisatie dus afgestapt. Bovendien wordt het een vlakke onderneming, iets voor de mannen met een grote motor. 13:45 ◀

Ik zal mijn best doen in de tijdrit. Maar het wordt lastig tegen de specialisten, zeker op dit vlakke parcours. Dat speelt niet in mijn kaart. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) 12:47 ◀

Starturen Rode lantaarn Lukas Pöstlberger bijt om 14.15u de spits af. Leider Julian Alaphilippe begint als laatste om 17.04u aan de tijdrit. 12:45 ◀

Vierde etappe Welkom! De organisatie van de Ronde van het Baskenland goochelt normaal met hellingen en beklimmingen, maar vandaag moet er zowaar niet geklommen worden. De uitdaging vandaag: een vlakke tijdrit over 19,4 kilometer. 12:44 ◀