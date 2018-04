De voorsprong van de 8 leiders is gegroeid tot 8 minuten. Zit de winnaar vooraan? 14:08 ◀

2 + 6 = 8 De samensmelting is er eindelijk. De namen van de 8 leiders: De Gendt (Lotto-Soudal), Juul-Jensen (Mitchelton), Irisarri (Caja Rural), Bagües (Euskadi), King (Dimension Data), Canty (Education First), Smit (Katjoesja), Sivakov (Sky). 13:49 ◀

Quick-Step won de voorbije twee dagen, mag die andere Belgische ploeg vanavond vieren? 13:47 ◀

In de stand heeft De Gendt zijn puntentotaal aangedikt tot 10. Hij volgt op 2 puntjes van bergkoning Padun. Straks is er nog een col van 2e categorie: De Gendt kan vanavond dus de bollentrui onteigenen. 13:46 ◀

Ik ben tevreden, want ik voel me eigenlijk niet zo goed. Ik had deze plaats in het klassement niet verwacht. Gorka Izagirre (Bahrein) werd gisteren derde en is ook derde in de stand 13:45 ◀

Op naar de bergtrui? Ook het tweede puistje is spek naar de bek van De Gendt, die op de Aretxabalgane weer met de drie punten aan de haal gaat. 13:43 ◀

De verschillen Van het peloton hoeven De Gendt en Juul-Jensen voorlopig geen schrik meer te hebben. De grote groep geeft al meer dan 3 minuten prijs, de achtervolgers maken zoetjesaan wat terrein goed en zitten op 20 seconden. 13:36 ◀

Irteera gertutik!! Goazen!🚴🏽🚴🏼🚴🏻 #Itzulia pic.twitter.com/FGiCwgLIwN — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) 4 april 2018 Beelden van bij de start. De regen en wind uit onze regio's heeft het Baskenland nog niet bereikt. 13:29 ◀

De verschillen blijven klein. De achtervolgers hangen op 32", het peloton sluipt dichter en zit op 52". 13:25 ◀

Errigoiti Er kunnen bergpunten gesprokkeld worden en Thomas De Gendt laat die kans niet liggen. Op het eerste klimmetje van de dag, eentje van derde categorie, is de hoofdprijs voor de Lotto-renner. 13:24 ◀

Ik voelde gisteren de inspanningen van maandag nog. Ik wil de trui natuurlijk zo lang mogelijk houden, maar we zien wel. Leider Julian Alaphilippe 13:23 ◀

BMC geeft gas in het peloton. Het duo en het sextet zullen wellicht samenvloeien, wat de kansen op een succesvolle poging natuurlijk vergroot. 13:21 ◀

De Gendt en Juul-Jensen hebben een handvol seconden op 6 renners. Het peloton laat hen rijden. 13:17 ◀

Km 15 |

Juul Jensen y Thomas De Gendt en cabeza de carrera.

A 15'' un grupo perseguidor formado por: Sivakov, Irisarri, Bagüés, King, Canty y Smit

A 1' 15'' el pelotón#Itzulia — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) 4 april 2018 13:17 ◀

Met z'n tweeën Voorin is er versterking voor De Gendt. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton) sluit aan, maar er is nog volk op komst. 13:11 ◀

We hebben geen ambities voor het klassement. We willen agressief koersen. Mario Aerts (Lotto-Soudal) 13:06 ◀

Thomas De Gendt draagt natuurlijk een reputatie met zich mee. Als De Gendt vertrekt, dan ziet men de vluchters meestal pas na de finish terug. De Lotto-renner moet dus knokken voor zijn seconden. 13:04 ◀

Thomas De Gendt is in deze rittenkoers niet aan zijn proefstuk toe. In de eerste rit trok onze landgenoot al ten aanval, zonder succes. Zit er vandaag meer in? 13:00 ◀

Km 5 | Primer ataque:

DE GENDT (112, LTS) marcha con 24'' de ventaja#Itzulia — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) 4 april 2018 Daar is De Gendt al! 12:57 ◀

185 km We zijn vertrokken in Bermeo, waar gisteren nog de aankomst lag. Het peloton is klaar voor de langste onderneming in deze rittenkoers. 12:51 ◀

Ik loop wat verder uit in het klassement, maar ik verander mijn doel niet. Ik bekijk het dag per dag. Julian Alaphilippe focust niet meteen op de eindzege 10:57 ◀

Matthews topfavoriet? We verlaten vandaag de kuststreek en trekken het binnenland in. De klimmetjes die tellen voor het bergklassement volgen in het eerste deel van de rit. Ook het laatste stuk richting aankomstplaats Valdegovia is niet van de poes, maar iemand als Michael Matthews moet in staat zijn om die finale te overleven. 10:55 ◀

Derde etappe! Welkom! Ook op de derde dag van de Ronde van het Baskenland moet er stevig geklauterd worden, maar de snelle mannen zullen hun enige kans op dagsucces wellicht niet zomaar laten liggen. Volg het live vanaf 12.50u op deze pagina. 10:09 ◀