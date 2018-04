De weergoden zijn de renners overigens gunstig gezind. In Catalonië was het nog koud en was er veel regen, in het Baskenland schijnt de zon al twee dagen volop. 13:49 ◀

Julian Alaphilippe y Primoz Roglic, los más fuertes ayer en la jornada inaugural de la #Itzulia, antes del inicio de la 2ª etapa, Zarautz-Bermeo, ya en marcha. 📷 @PhotoGomezSport pic.twitter.com/0iGqKuTiR9 — Ciclismo a Fondo (@Ciclismoafondo_) 3 april 2018 De nummers 1 en 2 van gisteren: Alaphilippe en Roglic.

Het gaat snel in de openingsfase. De volgende die het probeert: Fabio Felline (Trek). Maar ook de Italiaan is er niet veel later aan voor de moeite.

Truien na rit 1 geel (leider) Alaphilippe groen (punten) Alaphilippe (Roglic) bollen (berg) Lastra blauw (jongeren) Mas

Michael Matthews is zowat de enige sprinter op de deelnemerslijst. Morgen zou de Australiër een kans op ritsucces krijgen.

Ezquerra (Burgos) en Teklehaimanot (Cofidis) tekenen voor het eerste offensiefje van de dag, maar ze worden al snel gegrepen.

We hebben geen ambities voor het klassement. We willen met onze 7 Belgen agressief koersen. Mario Aerts (ploegleider Lotto-Soudal)

Start De renners klikken zich vast in hun pedalen. Zarautz, gisteren ook start- en aankomstplaats, wuift de renners uit.

Pechdag voor Teuns Dylan Teuns gaf gisteren 1'46" prijs op Julian Alaphilippe. BMC-ploegleider Valerio Piva: "Dylan moest in de finale van fiets wisselen en verloor veel energie in zijn achtervolging. Op het laatste klimmetje zat hij in het tweede groepje na een val vlak voor hem. Dit was gewoon niet onze dag."

De tweede rit gelijkt op de eerste etappe: een klimmetje diep in de finale en een afdaling naar de finish. Deze dagen bepalen mee het klassement, op de derde dag heeft een aanval meer kans op slagen. Mario Aerts (ploegleider Lotto-Soudal)

Het ene jaar is het andere niet Gisteren kon Julian Alaphilippe glimlachen, vorig jaar fnuikte een val in de Ronde van het Baskenland zijn plannen voor het klassieke voorjaar en de Tour. De Fransman kwam toen in de derde rit ten val in de bevoorradingszone en sukkelde lange tijd met kniepijn. Hij miste de klimklassiekers en de Tour en kon zich gisteren dus een beetje revancheren.

Valt Thomas De Gendt vandaag weer aan?

Bergpunten voor De Gendt Gisteren kriebelden de benen van Thomas De Gendt al. De eeuwige aanvaller van Lotto-Soudal schoof mee in een vlucht, maar het peloton liet niet begaan. De Gendt sprokkelde wel enkele bergpunten, maar de trui is in handen van de Spanjaard Jonathan Lastra.

Ik had de finale verkend en ik wist dat het laatste klimmetje me lag. Maar ik moest afwachten hoe mijn benen zouden reageren op een rustpauze. Julian Alaphilippe won gisteren de eerste rit

Het parcours in een notendop Het peloton vertoeft vandaag vooral aan de Baskische kust voor een tocht van 167 kilometer. Er wachten in het tweede deel van de rit enkele leuke obstakels: klimmetjes van 1e, 3e en 2e categorie. De top van het laatste colletje ligt op 5 kilometer van de finish.

Ronde van het Baskenland: rit 2 Wie naar het Baskenland trekt, krijgt geen gemakkelijke dagen voorgeschoteld. Ook de tweede etappe is niet van de poes. Volg de koers op de voet vanaf 13.20u.