Opnieuw 2 seconden voor Valverde Aan de 2e tussensprint pakt Rojas de volle buit, Valverde komt er als 2e voorbij en plukt nog eens 2 bonificatieseconden mee. Het is nog niet duidelijk wie 3e is geworden, Soler of Bernal. 12:56 ◀

Terwijl Movistar de touwtjes in handen neemt in de aanloop naar de 2e tussensprint, knijpt Roberto Ferrari de remmen dicht. 12:50 ◀

Schachmann Maximilian Schachmann heeft geen last van zware benen na zijn inspanningen van gisteren. De man van Quick-Step springt weg uit het peloton, maar hij wordt meteen weer ingerekend. 12:42 ◀

Bonusseconde voor Valverde Aan de tussensprint is het Luis Mas die de volle buit pakt, voor Rojas en Valverde. Die laatste plukt nog 1 bonificatieseconde mee en diept zijn voorsprong op Bernal uit tot 17 seconden. 12:37 ◀

In de aanloop naar de tussensprint houdt het peloton er de vaart in. Achteraan de lange sliert is het harken om erbij te blijven. 12:34 ◀

Vluchters gegrepen Het heeft niet mogen zijn voor Enric Mas en de renners die daarnet kwamen aansluiten. Het peloton heeft hen opnieuw opgeslokt. 12:28 ◀

Opgave De Gendt Het regent opgaves. De volgende in het rijtje is Thomas De Gendt. Een groepje tegenaanvallers sluit aan bij Mas, maar het peloton zit hen op de hielen. 12:25 ◀

Enric Mas rijdt nog altijd een handvol seconden voor het peloton uit. Na de 2 beklimmingen volgt nu een vlak tussenstuk, over 35 kilometer draaien de renners het plaatselijke circuit op. 12:23 ◀

Opgave Chaves De renner van Mitchelton die daarnet ten val kwam, was Esteban Chaves. De Colombiaan kan niet meer verder. Ook Niklas Eg geeft op na zijn val. 12:16 ◀

Maison wordt bij de kraag gevat. Dat is het signaal voor Enric Mas om te versnellen. Hij neemt meteen 15 seconden voorsprong op het peloton. 12:07 ◀

Maison alleen Jérémy Maison (Fortuneo) is weggeglipt uit het peloton en rondt met een kleine voorsprong de top van de 2e klim. In de achtergrond maken een renner van Trek en Mitchelton kennis met het asfalt. 12:04 ◀

44,5 kilometer per uur De renners hebben al 1 beklimming achter de rug en zijn momenteel bezig aan de 2e, maar dat zou je niet zeggen als je naar het gemiddelde kijkt. In het eerste uur hebben ze maar liefst 44,5 kilometer afgemaald. 12:01 ◀

Het blijft aanvalspogingen regenen, maar niemand krijgt de zegen van het peloton, dat door alle schermutselingen op een lint wordt getrokken. 11:59 ◀

Retro: De Gendt in 2013 De bergtrui is buiten bereik, maar de ritzege zit er wel nog in voor De Gendt. In 2013 schoot hij al eens de hoofdvogel af in Barcelona. Toen reed hij met 3 kompanen in volle finale weg uit het peloton. 11:51 ◀

Het peloton houdt er nog altijd een hoog tempo op na, waardoor aanvalslustige renners het niet onder de markt hebben. 11:48 ◀

Correctie: het was niet De Gendt, maar Valverde die de volle buit pakte op de eerste klim. De Gendt kwam als 2e boven en graaide 3 punten mee. Daardoor is het verschil tussen de 2 in het bergklassement nu 28 punten en er zijn nog maar 27 punten te verdienen. Onze landgenoot zal dus geen bergkoning worden in Catalonië. 11:41 ◀

Bergpunten voor De Gendt Op de Port d'Ullatrell (2e categorie) is het Thomas De Gendt die zijn vlag mag planten. Hij plukt er 5 punten weg voor de neus van Luis Mas Bonet en Sergio Henao. 11:38 ◀

William Bonnet (FDJ) geeft er de brui aan in het zicht van de top. Daarnet brachten Laurens ten Dam en Ricardo Vilela een bezoekje aan de auto van de wedstrijddokter. 11:35 ◀

Opgave Chevrier Het peloton bevindt zich op de eerste klim van de dag, maar geeft nog altijd geen vrijgeleide aan gelukszoekers. Clément Chevrier (AG2R) houdt het voor bekeken, hij kwam eerder in de etappe ten val. 11:29 ◀

Het rondje in Barcelona is altijd zwaar en na een lastige week kunnen er snel gaten ontstaan. We moeten ons nog een paar uurtjes concentreren. Hugh Carthy, 8e in het klassement, is op zijn hoede 11:22 ◀

Vluchters gegrepen Ook deze vlucht is geen lang leven beschoren, het peloton grijpt alle aanvallers weer bij de lurven en zo is alles te herdoen. 11:18 ◀

5 renners rukken zich los uit het peloton. Een groepje van 6 zet meteen de achtervolging in. 11:15 ◀

Nerveus gedoe Het is wachten op een succesvolle aanval. In het peloton is alles nog samen, maar de zenuwen staan strak gespannen. Een renner van Sunweb en iemand van AG2R gaan tegen de vlakte. 11:11 ◀

Het tempo ligt meteen bijzonder hoog. 4 renners proberen weg te raken uit de greep van het peloton, maar hun aanval strandt al snel. 11:04 ◀

Bewolkt De zon laat zich voorlopig niet zien in Barcelona, maar het is wel droog. Dat laatste is ongetwijfeld een opluchting voor de renners, na het rotweer van gisteren. 11:00 ◀

In de neutralisatie gingen een aantal renners er al meteen bij liggen. De officiële start werd daarom even uitgesteld, maar nu is de etappe officieel op gang gevlagd. 10:56 ◀

Start! Start! Het peloton zet zich in beweging in de straten van Barcelona voor een tocht van 154 kilometer. Over ruim 3 uur weten we wie de Ronde van Catalonië op zijn palmares mag bijschrijven. 10:50 ◀

Rit 7 10:50 ◀

Gisteren kregen de sprinters een kans in de ingekorte rit, maar ze lieten zich in de luren leggen door 2 vluchters. Herbeleef de laatste kilometer en de eerste profzege van Quick-Step-renner Schachmann in de onderstaande video. 10:34 ◀

Ik voelde me goed, ondanks krampen. Ik wou absoluut mee in de ontsnapping, ik zal me deze dag voor altijd herinneren. Maximilian Schachmann pakte gisteren zijn eerste profzege 10:29 ◀

We weten dat onze rivalen er alles aan zullen doen om die seconden terug te nemen, maar we moeten niet zenuwachtig worden. We zullen gewoon ons best doen. De ritzege in Barcelona? Eerlijk gezegd telt enkel de eindzege. Alejandro Valverde (Movistar) 10:19 ◀

Valverde versus Bernal Alejandro Valverde start vandaag in de leiderstrui. Hij heeft 16 seconden voorsprong op Egan Bernal en 26" op zijn eigen ploegmaat Nairo Quintana. Schudt Sky nog iets uit zijn mouw of volgt Valverde zichzelf op als eindwinnaar? 10:16 ◀

Het is momenteel bewolkt in Barcelona, met temperaturen rond 9 graden. Voorlopig is het nog droog, maar in de namiddag wordt er regen verwacht. 10:13 ◀

8 keer de Montjuïc De rit start en eindigt in Barcelona. In de eerste 50 kilometer liggen 2 beklimmingen, daarna moet in de finale de Montjuïc 8 keer beklommen worden. 10:08 ◀

Slotrit in Catalonië Goeiemorgen! Terwijl de renners zich in Vlaanderen opmaken voor Gent-Wevelgem, valt in Catalonië het doek over de gelijknamige rittenkoers. De start is al om 10.50u, de aankomst is voorzien rond 14.15u. 10:04 ◀