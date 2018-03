Een zeer alerte Alejandro Valverde werd gisteren 9e in de sprint. 14:57 ◀

We kunnen spelen met onze drie kopmannen. Veel ploegen zullen naar mij kijken. In een ideale wereld wint iemand van ons team deze ronde. Alejandro Valverde (Movistar) 14:56 ◀

Nog 125 kilometer We hebben 50 kilometer achter de kiezen. Het peloton heeft toch wat achterstand op het voorziene schema, de aankomst zal wellicht voor na 17.15u zijn. 14:47 ◀

Merino, Molina en Bizkarra reden na enkele kilometers weg, maar krijgen niet al te veel speelruimte. 14:43 ◀

Het peloton in deze Ronde van Catalonië telt 9 Belgen. Zij finishten gisteren met z'n allen in de grote groep. 14:42 ◀

Tirreno-Adriatico verliep niet zoals gepland. Ik was goed, maar ik werd ziek en ik had geen goeie benen in de sleutelritten. Mijn slottijdrit gaf me wel vertrouwen voor deze Ronde van Catalonië. Bob Jungels (Quick-Step Floors) 14:33 ◀

Een ijzersterke schakel gisteren in de sprinttrein van Alvaro Hodeg: Bob Jungels. 14:32 ◀

In memoriam: Xavier Tondo We zetten vandaag koers naar Valls, de geboorteplaats van Xavier Tondo. De Spanjaard liet in 2011 op 32-jarige leeftijd het leven bij een tragisch ongeluk. Tondo kwam bij het vertrek voor een trainingstochtje vast te zitten tussen zijn auto en een garagepoort. 14:24 ◀

VRT Wielrenner Xavier Tondo overleden na bizar ongeval 14:24 ◀

Koers, koers en nog eens koers Deze week zit u bij Sporza weer op de eerste rij voor al het koersgeweld. Naast de Ronde van Catalonië kunt u de komende dagen ook de Driedaagse Brugge-De Panne (woensdag), de E3 Harelbeke (vrijdag) en Gent-Wevelgem (zondag) op de voet volgen. Die laatste koersen zijn ook met livestream op Sporza.be te bekijken. 14:18 ◀

's Ochtends groet de leider zijn fans. 14:15 ◀

Alvaro kwam gisteren in de problemen op het klimmetje, maar zijn ploegmaats hebben hem in de finale in de perfecte positie gebracht. Geert Van Bondt, ploegleider Quick-Step Floors 14:14 ◀

Peloton op 3'15" In het peloton rust de verantwoordelijkheid op de schouders van Quick-Step Floors, de ploeg van de leider. James Knox wordt als eerste soldaat naar het front gestuurd. 14:03 ◀

Met Quintana, Valverde en Soler is er aan kopmannen geen gebrek bij Movistar. 14:02 ◀

Ik vermoed dat Valverde beter in vorm is dan ik. Als het moet, dan werk ik voor Alejandro. Nairo Quintana (Movistar) 14:01 ◀

#VoltaCatalunya Antonio Molina supera en primera posición el puerto de Font de Cera (3ª). La ventaja para los tres fugados alcanza 2'30". #SúmateAlVerde pic.twitter.com/xonVGsefjk — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) 20 maart 2018 Deze drie leiders houden ons de komende uren zoet. 13:57 ◀

Voorsprong: 2'45" De eerste bergpunten van de dag zijn uitgedeeld. Molina, Merino en Bizkarra: dat is de passage op de Port de la Font de Cera. 13:55 ◀

Bisnummer Molina Voor de tweede dag op een rij zal Antonio Molina de supporters langs het parcours als een van de eerste renners mogen begroeten. De Spanjaard zat gisteren ook al in de vlucht van de dag. 13:43 ◀

.@alvaro_hodeg @quickstepteam líder de la #VoltaCatalunya amb 21 anys. No li posaran fàcil per salvar el mallot a Valls. pic.twitter.com/CebPjICkMd — Javier Gilabert 🎗 (@tourdegila) 20 maart 2018 Alvaro Hodeg, gisteren ritwinnaar en de eerste leider in deze WorldTour-koers. 13:43 ◀

De teller van de renners geeft 13 kilometer aan. De namen van de 3 leiders: Merino (Burgos), Molina (Caja Rural) en Bizkarra (Euskadi). De grote groep stuurt hen meteen met een bonus van 2 minuten op pad. 13:39 ◀

De topfavoriet voor vandaag? Daryl Impey is snel en verteert een bergje meestal vlot. 13:38 ◀

Zegen van het peloton? Het trio lijkt dan toch de goedkeuring van het peloton te ontvangen, al zijn er her en der nog wat schuchtere tegenaanvallen. 13:37 ◀

In twee trappen rijdt een groepje van drie renners (Merino, Molina en Bizkarra) weg, maar ook hun poging lijkt al voor de geschiedenisboeken. 13:31 ◀

Ik voelde me goed, maar ik had niet de benen voor de zege. Ik mis wat koersritme na mijn opgave in Parijs-Nice. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) werd gisteren tweede 13:26 ◀

Het regent aanvallen in de openingskilometers. De meeste renners beseffen dat de vlucht van de dag een grote kans maakt op de dagzege en zij willen die kans niet laten liggen. 13:24 ◀

Fabio Aru kwam gisteren ten val. 13:20 ◀

The riders have rolled across the line and are in the neutralized section! The flag is set to drop soon on #VoltaCatalunya stage 2. Good luck, guys 👊! pic.twitter.com/eJiJ1PgTct — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 20 maart 2018 13:14 ◀

Start Het peloton wordt losgelaten in de straten van Mataro. Op het menu: een tocht van 175 kilometer. 13:14 ◀

Wedstrijd 13:09 ◀

Opvolger voor Poels De laatste ritwinnaar in Valls was Wout Poels. In 2016 rolde het dubbeltje naar de kant van de aanvallers. Op de Coll de Lilla was niemand in staat om de Nederlander te volgen. 12:28 ◀

12:28 ◀

Wat doen de sprinters? Het zwaartepunt van deze etappe volgt na 160 kilometer met de Col de Lilla, een heuveltje van zo'n 6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,8 procent. De top ligt op 10 kilometer van de finish en wordt gevolgd door een afdaling van 8 kilometer en 2 vlakke slotkilometers. Worden de sprinters op het klimmetje overboord gegooid? 12:19 ◀

Haar in de boter? Nacer Bouhanni werd in Parijs-Nice ziek en werd door Cofidis thuisgelaten voor Milaan-Sanremo. "Ik train nochtans weer", merkte de Franse sprinter vorige week cynisch op. 2018 is vooralsnog niet het jaar van Bouhanni, die niet de beste verstandhouding lijkt te hebben met Cédric Vasseur. De nieuwe algemeen manager moet een nieuwe wind doen waaien bij Cofidis en zou de bewegingsvrijheid van uithangbord Bouhanni aan banden gelegd hebben. 11:46 ◀

Geen Bouhanni meer: "Periode van complete rust" Nacer Bouhanni verlaat de Ronde van Catalonië na één etappe. "Hij is nog niet volledig hersteld van zijn bronchitis die hem tot een opgave dwong in Parijs-Nice. We zagen gisteren hoe zijn sprint verzwakt was door de ziekte. Nacer neemt nu een periode van complete rust voor hij de trainingen zal hervatten", argumenteert Cofidis. 11:44 ◀

VRT Hodeg wint openingsrit in Catalonië 11:37 ◀

Vorige week won ik mijn eerste profkoers en nu heb ik op WorldTour-niveau ook al ervaren renners geklopt. Het is gek als je daar over nadenkt. Alvaro José Hodeg (Quick-Step Floors) 11:36 ◀

11:35 ◀

Ronde van Catalonië Welkom! De sprinters kwamen aan hun trekken in de eerste rit in Catalonië en zijn op papier niet kansloos in de tweede etappe. Maar het heuvelachtige parcours kan de aanvallers misschien wel inspireren. Volg de koers vanaf 13.10u op deze pagina. 11:33 ◀