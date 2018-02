Valverde slaat dubbelslag in slotrit Ronde van Abu Dhabi

Een vroege vlucht met onder meer Lotto-Soudal-renners Frison en Greipel kreeg een vrijgeleide van het peloton. De 9-koppige leidersgroep had een maximale bonus van zo'n 10 minuten. Bij de voet van de slotklim naar Jebel Hafeet bleef daar nog 2 minuten van over.

In de achtervolging was het Astana dat het tempo bepaalde. De voorsprong van de kopgroep smolt als sneeuw voor de zon. Op 6,5 km van de finish glipte Valverde mee bij een uitval van Formolo, leider Dennis moest passen. Er vormde zich een elitegroepje van 7 renners.

Daaruit sprong de Colombiaan Miguel Angel Lopez weg, maar de Astana-renner werd even later bijgehaald door Valverde. De twee mochten het onder elkaar uitvechten voor de zege en het was de Spanjaard die het haalde. Valverde sprokkelde ook genoeg seconden om eindwinnaar te worden.