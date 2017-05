Devenyns in de aanval Na 13 kilometer trekken Dries Devenyns, Moreno Hofland, Jan Barta en Jérémy Roy in de aanval. Groot is hun voorsprong niet, het peloton volgt op 20 seconden. 12:40 ◀

Strijdvaardige Quintana Nairo Quintana viel gisteren aan op de slotklim, maar moest lijdzaam toekijken hoe Dumoulin weer kwam aansluiten en uiteindelijk zelfs nog 24 seconden uitliep in het klassement. Maar de kleine Colombiaan geeft nog niet op. "De ritten in de laatste week liggen me beter, we zullen alles proberen", zegt hij bij Cyclingnews. 12:38 ◀

Het was een andere afloop dan we gehoopt hadden. Ik deed wat ik kon, maar Dumoulin was heel sterk. Ik heb wel tijd genomen op mijn andere concurrenten, dat is goed. Nairo Quintana (Movistar) 12:33 ◀

Veel renners zullen vandaag mee willen in de ontsnapping, dus je moet alert zijn. Het zou wel eens lang kunnen duren vooraleer de kopgroep gevormd is. Lars Bak (Lotto-Soudal) 12:23 ◀

De vlag gaat de hoogte in, de 15e rit is nu ook officieel begonnen. Krijgen we net als gisteren een hevige strijd om mee te zijn met de vroege vlucht? 12:22 ◀

Start! Het peloton trekt zich op gang in de straten van Valdengo. Over 5 minuten volgt het officiële startschot. 12:11 ◀

Rit 15 12:11 ◀

De weergoden blijven de renners toelachen in deze Giro. In startplaats Valdengo schijnt de zon volop en het is er 22 graden. Ook de rest van de dag blijft het zonnig, er staat een zacht briesje uit het zuidwesten. 12:02 ◀

#Giro100 What happens on the bus while going to the start of a stage? Check out!

📷 pic.twitter.com/VFXqJMAkSn — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) May 21, 2017 11:50 ◀

Eentje voor de vluchters? De beklimmingen zijn te zwaar voor de sprinters en het is afwachten wat de klassementsrenners van plan zijn in de straten van Bergamo. De vroege vlucht zou dus wel eens kunnen overleven. Jasper Stuyven verwacht dan ook een zware strijd om weg te raken in de openingsfase. 11:40 ◀

80 procent van het peloton zal in de ontsnapping willen zitten. Ik zal mijn best doen om erbij te zijn, maar niet iedereen kan in de ontsnapping zitten. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) op vrijdag 11:36 ◀

Miniversie van Ronde van Lombardije De finale doet misschien een belletje rinkelen. De laatste 50 kilometer zijn immers een kopie van de Ronde van Lombardije vorig jaar. Toen brak het peloton in stukken op de twee beklimmingen. Krijgen we vandaag opnieuw spektakel? 11:24 ◀

Stage 15 of #Giro100 takes the peloton from Valdengo to Bergamo, over 195.7 km, on a course jammed with three climbs in the last 40 km. pic.twitter.com/HoPr2QQ3fx — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) May 21, 2017 11:24 ◀

Vlakke aanloop, pittige finale De eerste 149 kilometer zijn relatief vlak, maar dan krijgen de renners met de Miragolo San Salvatore en de Selvino twee stevige beklimmingen voor de wielen. Bij het binnenrijden van Bergamo wacht nog korte, maar nijdige helling. 11:21 ◀

Op naar Bergamo Buongiorno Girini! Morgen kunnen de renners genieten van een welverdiende rustdag, maar eerst moeten ze nog een tocht van bijna 200 kilometer afleggen tussen Valdengo en Bergamo. Het startsein weerklinkt om 12.15u. 11:18 ◀