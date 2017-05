Voor André Greipel, winnaar van de tweede rit, zit de Giro er vanavond op. De Duitser mikt natuurlijk ook op de Tour en houdt het na deze etappe voor bekeken in Italië.

Drama op de Blockhaus: een politiemotor staat in de weg van de kop van het peloton. Kelderman rijdt ertegen, valt en neemt een pak renners als dominootjes mee.

Zoek vandaag niet meer naar Geraint Thomas. De Welshman kwam vorige zondag ten val na een incident met een motor en ondervindt te veel hinder. De klassementsman van Sky zal zich nu op de Tour richten. "Ik wil er met dezelfde goeie vorm aan de start staan als in de Giro."

Thomas verschijnt niet aan de start Zoek vandaag niet meer naar Geraint Thomas. De Welshman kwam vorige zondag ten val na een incident met een motor en ondervindt te veel hinder. De klassementsman van Sky zal zich nu op de Tour richten. "Ik wil er met dezelfde goeie vorm aan de start staan als in de Giro."

Sinds mijn val zie ik af. Er scheelt iets met mijn schouder, al kan ik dat wel aan. Maar ook de hinder aan mijn knie verergert elke dag. Uiteraard is het nooit leuk te moeten opgeven, zeker als deze wedstrijd je hoofddoel van het seizoen is. Ik zou graag verder fietsen, maar het zou eerder een dagelijkse overlevingsstrijd zijn in plaats van een koers. Geraint Thomas (Sky)

12:17