Het verschil op de top met de andere vluchters is amper een tiental seconden. Het peloton volgt al op 50 seconden. 13:38 ◀

Passo della Consuma Anton kan het tempo van De Plus nauwelijks volgen. Op de top sprokkelt de piepjonge Belg van Quick-Step de meeste punten. 13:35 ◀

De Plus impressionant De groep vooraan is te groot en dus geeft De Plus er nog eens een snok aan. Hij krijgt de al even actieve Igor Anton mee. 13:33 ◀

Van Garderen en Landa Tejay van Garderen en Mikel Landa hebben de rol al snel moeten lossen in het peloton. Zij waren al teruggeslagen in het klassement, maar dreigen nu helemaal een vrije val te maken. 13:28 ◀

Het peloton is nog maar 50 renners sterk. Intussen zitten de niet-klimmers te huilen op hun fiets. Voorin krijgen we steeds dezelfde namen: De Plus, Costa, Anton,... 13:27 ◀

Opgave Haas Ook Rui Costa is heel actief. De Portugees krijgt vandaag een gedroomd parcours voorgeschoteld. Maar het tempo is te hoog om echt weg te rijden. Intussen wordt de opgave van de Australiër Nathan Haas gemeld. 13:22 ◀

Hermans en De Plus Een klein groepje heeft een 100-tal meter voorsprong genomen op het peloton, dat ook al fel uitgedund is. Vooraan herkennen we onder meer Ben Hermans en Laurens De Plus. 13:19 ◀

Schifting Het Movistar van Quintana probeert de roze trui al vroeg af te matten. Het peloton wordt zo al snel uitgedund. 13:11 ◀

Zo meteen beginnen we aan de Passo della Consuma. Die zal ongetwijfeld wél voor afscheiding zorgen. 13:05 ◀

Of ik de nieuwe Indurain ben (die ook altijd het verschil maakte in de tijdritten)? Ik zou graag in zijn voetstappen treden, maar ik blijf natuurlijk gewoon Tom Dumoulin. Roze trui Dumoulin 13:04 ◀

Het is niet zo makkelijk om weg te geraken. De grote ploegen laten voorlopig niemand rijden. Het was wachten tot de juiste mix gevonden wordt. 12:58 ◀

4 vluchters Vier renners hebben een kleine voorsprong op het peloton. Er zijn nog geen namen bekend. 12:51 ◀

Officiële start De renners zijn Ponte a Ema gepasseerd. Wie geraakt vandaag in de vroege vlucht? Die zou wel eens heel populair kunnen zijn, want mogelijk draagt die tot het einde. 12:44 ◀

Bartali De officiële start is over enkele kilometers in Ponte a Ema, de geboorteplaats van Gino Bartali. Deze rit wordt dan ook de Bartali-rit genoemd. De vrome Bartali was vlak na WO II de tegenpool van de flamboyante vrijdenker Fausto Coppi. Bartali won de Giro 3 keer (1936, 1937 en 1946). 12:30 ◀

Start In het schilderachtige Firenze is de officieuze start van deze elfde etappe gegeven. 12:28 ◀

Opgave Nizzolo De lijdensweg van Italiaans kampioen Giacomo Nizzolo is voorbij. De medische staf van Trek acht het raadzaam om Nizzolo, die last heeft van allergieën, niet meer te laten starten. Nizzolo werd in de sprints de eerste dagen nog 3e en 4e, maar toen het bergop ging ging het bergaf met hem. 12:25 ◀

Wie valt Dumoulin aan? Tom Dumoulin zit na de tijdrit stevig in het roze, maar vanaf vandaag komt het terrein van de concurrentie eraan. Houdt de Nederlander stand op de 4 beklimmingen vandaag, de Passo dela Consuma (cat 2), de Passo della Calla (cat 3), de Passo del Carnaio (cat 3) en de Monte Fumaiolo (cat 2)? 11:06 ◀