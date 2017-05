Fase per fase • live berichtgeving

De aankomst ligt me wel. Maar Nibali, Thomas en die mannen kunnen dat ook allemaal. Als je bij het peloton blijft, zit je ook met de klassementsrenners en niet enkel met de specialisten. Dylan Teuns (BMC) 13:00 ◀

Ik mag vandaag mijn kans gaan. Het is afwachten hoe de koers verloopt. Je weet nooit op voorhand wat het peloton van plan is. Hopelijk zit de situatie mee. Dylan Teuns (BMC) 12:58 ◀

Razendsnelle start Het peloton raast langs de kust naar het noordwesten. De snelheidsmeter geeft 50 kilometer per uur aan, het is dan ook geen sinecure om een aanval op te zetten. 12:54 ◀

Filippo Pozzato en 5 kompanen proberen weg te raken uit de greep van het peloton, maar het peloton roept hen een halt toe. 12:48 ◀

Truien Bob Jungels is nog altijd eigenaar van de roze trui, met 6 seconden voorsprong op Geraint Thomas en 10" op een trosje andere klassementsrenners. De Luxemburger staat ook aan de leiding in het jongerenklassement, maar het is Adam Yates die met de trui rondrijdt vandaag. Gaviria heeft de puntentrui om de schouders, Polanc de bergtrui. 12:44 ◀

tanto calore per il pettorale numero 1 @vincenzonibali pic.twitter.com/rmztT7RPyB — Giro d'Italia (@giroditalia) 13 mei 2017 Nibali is de grote publiekslieveling: 12:43 ◀

De 8e rit is ook officieel begonnen. Lars Bak voorspelde vanmorgen een hevige strijd om weg te raken uit het peloton. Komt zijn voorspelling uit? 12:35 ◀

Start! De renners hijsen zich in het zadel. Na een korte parade door de straten van Molfetta kan de strijd zo meteen echt losbarsten. 12:26 ◀

Rit 8 12:25 ◀

Alle renners hebben het startblad getekend. Over 5 minuten zet het peloton zich in beweging in kuststad Molfetta, om 12.35u wordt het officiële startsein gegeven. 12:20 ◀

The Maglia Rosa autograph #Giro100 pic.twitter.com/f1smTUdNqJ — Giro d'Italia (@giroditalia) 13 mei 2017 Bob Jungels is klaar voor een nieuwe dag in het roze: 12:18 ◀

2 officiële beklimmingen De eerste 84 kilometer van deze etappe zijn biljartvlak, maar meteen na de eerste tussensprint moet er geklommen worden. De Monte Sant'Angelo (2e categorie) is net geen 10 kilometer lang met een gemiddelde van 6,1 procent. Daarna volgt nog de Coppa Santa Tecla (4e cat). 12:02 ◀

Het is een dag voor de vluchters. Maar de start is vlak, dus het zou wel eens een lange strijd kunnen worden om weg te raken. Ik kan aanvallen, maar we hebben ook Jasper De Buyst, Adam Hansen en Tomasz Marczynski. Lars Bak (Lotto-Soudal) 11:46 ◀

Stralende zon Het is aangenaam vertoeven in Molfetta, dat voor de 1e keer de start van een Giro-rit mag organiseren. De thermometer wijst nu al 25 graden aan, een zachte zeebries brengt wat verkoeling. 11:42 ◀

📍 🇮🇹 Bienvenue à Molfetta ! ☀️🛥️🌊 pic.twitter.com/CnB3mA417g — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) May 13, 2017 De startplaats baadt in het zonnetje. 11:41 ◀

Wat wordt het scenario? De sprinters hebben in deze Giro al een paar mooie kansen gekregen, maar vandaag lijkt de aankomst te zwaar voor hen. Er liggen dan ook een handvol scenario's op tafel in de teambussen. De vroege vlucht zou het wel eens kunnen redden, een uitgedund peloton zou kunnen sprinten voor de ritzege, of een gelukszoeker kan de hoofdvogel afschieten met een late uitval. 11:35 ◀

A breakaway? A reduced bunch sprint? A late attack? Anything can happen in stage 8 ( Molfetta - Peschici, 189 km) of #Giro100. pic.twitter.com/dyVEbfamfd — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) May 13, 2017 11:35 ◀

Pittige aankomst Buongiorno Girini! Morgen mogen de klassementsrenners hun tanden zetten in de gevreesde Blockhaus, vandaag ligt er al een klein aperitiefhapje te wachten op de renners. Om 12.35u beginnen ze eraan. 11:32 ◀