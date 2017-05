Toen ik me gisteren in het wiel van Gaviria probeerde te nestelen, schoot ik uit mijn klikpedaal. Ik was er kapot van dat ik niet kon meesprinten. Caleb Ewan (Orica) 14:51 ◀

De wind wint aan kracht langs het parcours. Vooral in de finale zou er alsmaar meer wind staan. Dat zou voor animo kunnen zorgen in de sprintvoorbereiding. 14:47 ◀

Lotto Soudal leads the bunch #Giro100 pic.twitter.com/AZMhQ0U6jT — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2017 Lotto-Soudal leidt de dans in het peloton 14:43 ◀

Tekle Dankzij het manoeuvre van Sbaragli en Dimension Data heeft de Zuid-Afrikaanse ploeg de puntentrui voorlopig in handen. Teklehaimanot sprokkelde 6 punten en wipt zo over Greipel. De Eritreeër heeft trouwens ook al de bergtrui om zijn schouders. 14:39 ◀

45,6 kilometer hebben de koplopers verteerd in het eerste wedstrijduur. Niet te vergelijken met het slakkengangetje van gisteren, toen het parcours wel een stuk zwaarder was. 14:36 ◀

(c) VRT Rik Van Slycke: "Het eerste deel is gevaarlijk omdat er waaiers kunnen vormen" 14:33 ◀

Het is duidelijk dat Dimension Data een doel heeft gemaakt van de puntentrui vandaag. Bij de tussensprint bezetten ze de eerste 3 plaatsen in het peloton, met Van Zyl, Teklehaimanot en Haas. Stuyven komt als 4e van het peloton voorbij aan de tussensprint. 14:28 ◀

(c) VRT Jasper De Buyst: "We mogen zeker positief terugkijken op de afgelopen 2 dagen" 14:24 ◀

Sbaragli knijpt voorin remmen dicht De tussensprint is een prooi voor Kristian Sbaragli. Missie volbracht, vindt de Italiaan, die zijn benen stilhoudt en zich laat lossen uit de kopgroep. Sbaragli zat enkel met de tussensprint in zijn hoofd. 14:20 ◀

Spel van de wind De wind blaast momenteel schuin in de rug van de renners, waardoor het vrij snel gaat in het openingsuur. Maar in de laatste 50 km waait de wind in het nadeel. 14:16 ◀

(c) VRT Bart Leysen: "Het windspel is de grootste factor vandaag" 14:13 ◀

Terwijl de voorsprong status quo blijft, zit Zakarin nog wat na te vloeken in het peloton. De Russische tsaar van Katjoesja verloor gisteren 20 seconden na materiaalpech in volle finale. 14:10 ◀

Samenstelling kopgroep Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data Eugert Zhupa (Alb) Willier Jan Tratnik (Slo) CCC Ivan Rovny (Rus) Gazprom 14:06 ◀

Spotted on Sardinia #Giro100 #PinkGorilla pic.twitter.com/QXzutzRUbu — ProCyclingStats.com (@ProCyclingStats) 7 mei 2017 "Gorilla" Greipel zorgt voor een roze gekte bij zijn soortgenoten 14:04 ◀

Koploper Sbaragli sprak al aardig zijn woordje mee in de Giro-sprints. De Italiaan parkeerde zijn fiets de voorbije dagen op de 6e en de 5e plaats. Een beetje vreemd dat hij vandaag in de vlucht van de dag zit. 14:01 ◀

⚡️Break! / Fuga!

🚴🚴🚴 Tratnik, Rovny, Sbaragli, Zhupa

⏱ 2'13"

📌 Km 11#Giro100 pic.twitter.com/tV0LLuPC9n — Giro d'Italia (@giroditalia) 7 mei 2017 De kopgroep in beeld 13:59 ◀

Greipel is zijn trui virtueel kwijt Best geplaatste voorin is Kristian Sbaragli. De Italiaan staat 7e in de stand, op 14 tellen van Greipel. Het peloton hinkt voorlopig 2'18" achterop, waardoor Sbaragli de roze trui virtueel overneemt van de Duitser. 13:56 ◀

Lotto controleert De muil van het peloton kleurt rood. Lotto-Soudal neemt meteen de regie in handen voor roze trui André Greipel. Veel speelruimte zullen de 4 vluchters niet krijgen. 13:52 ◀

Opvallend: CCC, Willier, Gazprom en Dimension Data hebben voor de 3e dag op een rij een gezant mee in de kopgroep. Qua publiciteit kan dat tellen op Sardinië. 13:50 ◀

4 aanvallers ("battistrada") slaan meteen een mooi gat: Sbaragli, Tratnik, Rovny en Zhupa #Giro100 pic.twitter.com/9PjLX1qLyf — Sporza 🚴 (@sporza_koers) May 7, 2017 13:49 ◀

Leiderskwartet Vier renners hebben de benen genomen en er zit een ietwat verrassende naam voorin: Sbaragli. De Italiaanse sprinter van Dimension Data dichtte in zijn eentje het gat op Zhupa, Rovny en Tratnik. 13:43 ◀

Buongiorni Girini! Sprinten geblazen in de Giro? Volg de 3e rit nu op de voet #Giro100 https://t.co/DGzyS0x4aW pic.twitter.com/of2a2Bd7MT — Sporza 🚴 (@sporza_koers) May 7, 2017 13:39 ◀

Onder een stralende lentezon zet het Giro-peloton zoetjesaan koers naar de officiële start. Het is aangenaam vertoeven op Sardinië vandaag. 13:34 ◀

PARTENZA! De renners klikken in hun pedalen, de fietsen beginnen te rollen over het asfalt. De 3e en laatste rit op Sardinisch grondgebied is van start gegaan. Over een kwartier volgt het officiële startschot. 13:27 ◀

Wedstrijd 13:27 ◀

The Sardinia honor this way our Michele Scarponi and entire Astana Pro Team! Thank you! #Giro100 pic.twitter.com/DgTHONkR1L — Astana Proteam (@AstanaTeam) 7 mei 2017 Een mooi eerbetoon aan Scarponi 13:16 ◀

Sometimes the world seems to stand upside down...@Lotto_Soudal pic.twitter.com/bOsI5zQtwJ — Andre Greipel (@AndreGreipel) 7 mei 2017 Ochtendgymnastiek met André Greipel 12:07 ◀

Vlakste rit op Sardinië De meeste renners zullen zich in de handen wrijven, als ze een blik op het profiel werpen. In tegenstelling tot gisteren is de etappe grotendeels vlak. De enige hindernis is de Capo Boi (4e cat.) op ruim 40 kilometer van de finish. 11:59 ◀

De rit tussen Tortoli en Cagliari is meteen ook de laatste tocht door Sardinië. Morgen staat er een reisdag op het menu naar dat andere eiland, Sicilië, waar de Etna ongeduldig wacht om de renners te ontvangen. 11:58 ◀

#Giro100 Another opportunity for the sprinters today! Only one categorised climb on the route: Capo Boi (1.8 km, 5.8% average). pic.twitter.com/eUF66HOiYl — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 7 mei 2017 11:57 ◀

Con la figurina del capitano @vincenzonibali ho concluso la pagina panini del @Bahrain_Merida 🎉🎉🎉🚴🏻🚴🏻🚴🏻👍👍👍 pic.twitter.com/rY4vKUxWkD — sonny colbrelli (@sonnycolbrelli) 7 mei 2017 Colbrelli (niet aanwezig in de Giro) heeft alle Giro-stickers van zijn team al bemachtigd 11:57 ◀

Sprintersfeestje Buongioro Girini! In de Ronde van Italië mogen de sprinters vandaag hun spierballen nog eens laten rollen. De korte etappe (148 km) start om 13.45u. Mis hier niks van de actie. 11:52 ◀