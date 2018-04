Valverde: "Na zo'n koers wordt finale makkelijker" Alejandro Valverde won al 9 keer in 2018 en telt ook al 9 overwinningen in de Ardense klassiekers. Op zijn 37e is de Spanjaard vol vertrouwen voor een 10e zegeruiker. "Luik en de Waalse Pijl liggen me goed. Op een veeleisend parcours met veel bochten kom ik altijd goed voor de dag. Natuurlijk is het ook voor mij zwaar, maar na zo'n koers wordt de finale makkelijker. Mijn rivalen hebben immers ook afgezien." 12:01 ◀

"Op kop op 200 à 250m van finish wordt het moeilijk voor anderen" Belangrijk in de Waalse Pijl is de positionering en timing op het eind, weet Valverde: "Mijn team en ik proberen ervoor te zorgen dat niemand ontsnapt op het einde en dan is het aan mij. Als ik op kop rijd op 200 à 250 meter van de finish, dan wordt het moeilijk voor de anderen om me te verslaan." 12:00 ◀

Hoei is een versnelling bergop die ik intussen als geen ander beheers. Dat is mijn grote voordeel ten opzichte van de concurrenten. Alejandro Valverde 12:00 ◀

⭐ 2018 CONTENDERS ⭐



On the road to a sixth victory on the top of the Wall of "Bala"? 🏹🏹🏹🏹🏹#FlecheWallonne pic.twitter.com/eOwys9yGRt — Flèche Wallonne (@flechewallonne) 17 april 2018 11:59 ◀

Kwiatkowski: "Heb niet gevoel dat ik dans op de pedalen, maar kan nog komen" Michal Kwiatkowski, 3e in 2014, is op zoek naar het goeie gevoel: "De voorbije races haalde ik niet het verwachte resultaat. Ik had gewoon de benen niet om mee te doen voor de zege in de Ronde en de Amstel. Hopelijk komt daar woensdag en zondag verandering in", zegt de Pool van Sky. "Ik heb hard getraind, maar ik voel niet dat ik dans op de pedalen. En dat heb je nodig om te winnen. De conditie is goed, maar niet super. Maar dat kan nog in orde komen." 11:59 ◀

Quick-Step Floors en Lotto-Soudal De mannen van Patrick Lefevere domineerden tot nu het voorjaar, Jungels, Alaphilippe en Gilbert (winnaar in 2011) moeten het in de Ardennen doen. Voor Lotto-Soudal beschikt Tim Wellens over goeie benen en wat kan Tiesj Benoot na zijn offday in de Amstel? 11:58 ◀

198 km met 11 hellingen (La Redoute en Muur van Hoei) Nieuw in het parcours is de beroemde La Redoute, maar de kans dat die klim bepalend zal zijn is klein, want die komt al na 82 kilometer. In totaal moeten de renners 11 hellingen over, waaronder 3 keer verschrikkelijke de Muur van Hoei. Die stijgt gemiddeld 9,6 procent op de 1,3 kilometer, met een steilste percentage tot 20 procent. 11:54 ◀

Vijf op een rij voor Valverde? Wie doet Alejandro Valverde wat, al 4 keer op een rij de beste op de Muur van Hoei, in de 82e Waalse Pijl? Met 5 zeges is hij recordhouder, zijn eerste pakte de Spanjaard van Movistar in 2006. Traditioneel pakt hij op de laatste beklimming van de Muur van Hoei uit met een ultieme versnelling. 11:51 ◀