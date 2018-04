Vincenzo Nibali is zondag het uithangbord van Bahrain-Merida. Maar de Italiaan is in de Amstel niet de enige kopman van het team. "Met Colbrelli, Gasparotto en de broers Izagirre (Jon en Gorka) hebben we nog favorieten", zegt Rik Verbrugghe. Bole en Pellizotti zijn de enige 2 renners met een zuivere knechtenrol.

Bahrain-Merida met 5 kopmannen Vincenzo Nibali is zondag het uithangbord van Bahrain-Merida. Maar de Italiaan is in de Amstel niet de enige kopman van het team. "Met Colbrelli, Gasparotto en de broers Izagirre (Jon en Gorka) hebben we nog favorieten", zegt Rik Verbrugghe. Bole en Pellizotti zijn de enige 2 renners met een zuivere knechtenrol.

We zullen een beetje zijn zoals Quick-Step in de kasseikoersen. Binnen onze ploeg hebben we 4 à 5 kandidaten voor de zege in de Amstel Gold Race. Bahrain-ploegleider Rik Verbrugghe aan RTBF

Met de renners die we in de Amstel Gold Race opstellen, kunnen we in verschillende scenario's ons mannetje staan. We moeten duidelijke beslissingen maken tijdens de koers. Bahrain-ploegleider Rik Verbrugghe

