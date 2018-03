10 jaar geleden heb ik een opstel geschreven: In 2018 win ik de Ronde van Vlaanderen. Toen was dat sci­ence­fic­ti­on.

10 jaar geleden heb ik een opstel geschreven: In 2018 win ik de Ronde van Vlaanderen. Toen was dat sci­ence­fic­ti­on. Tiesj Benoot (24)

Tiesj Benoot: "Het is de eerste keer dat ik met zo veel vertrouwen aan de start sta. Sinds de Strade Bianche voel ik me echt goed. Hopelijk volgt zondag het summum."

Volgens Johan Museeuw had Vanmarcke al klassiekers gewonnen bij Quick-Step. Zondag doet hij opnieuw een gooi in de Ronde van Vlaanderen.

Greg Van Avermaet wil zondag 1 plaatsje beter doen dan vorig jaar in de Ronde: "Als ik geklopt word, is het op mijn waarde", zegt de kopman van BMC, die wel meer steun vraagt van zijn teammaats.

Van Avermaet wil teammaats in finale: "Hopelijk is iedereen wakker geschud"

Oliver Naesen wil dolgraag starten in de Ronde van Vlaanderen, maar pas morgen weet hij zeker of het lukt met zijn gehavende knie. "Het orgelpunt komt eraan, dus dit is heel ambetant."

Oliver Naesen heeft geen zware kneuzing overgehouden aan zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. De ploegdokter houdt nog een slag om de arm, maar Naesen meldt dat hij wil starten in de Ronde.

Omdat John Degenkolb zich nog steeds niet 100 procent voelt, is Jasper Stuyven het speerpunt van Trek-Segafredo in de Ronde. "Quick-Step heeft de sleutel in handen", zegt hij.

Alejandro Valverde niet in de Rondeselectie: "Last van vermoeide benen"

14:08