Bij BMC is uittredend winnaar Greg Van Avermaet zondag de uitgesproken kopman. Ploegleider Klaas Lodewyck: "Jürgen Roelandts houden we achter de hand als joker. Hij kan het afmaken in een sprint met een kopgroep."

De Zuid-Afrikaanse ploeg Team Dimension Data staat zondag met slechts 6 renners aan de start in Gent-Wevelgem. Julien Vermote is er een van. Ex-winnaar Edvald Boasson Hagen, Ryan Gibbons, Nicolas Dougall, Benjamin King, Jay Robert Thomson zijn zijn ploegmaten. "Onze ziekenboeg puilt uit", legt ploegleider Jean-Pierre Heynderickx uit. "In de Ronde zullen we wel voltallig zijn."

Ahead of Sunday's @gentwevelgem race we recall some classic moments from recent years including @petosagan 's 2013 winning wheelie and last year's sprint to victory by @GregVanAvermaet for @BMCProTeam pic.twitter.com/HxMwl2s7WO

Keukeleire twijfelachtig Jens Keukeleire moest al E3 Harelbeke aan zich voorbij laten gaan door een verkoudheid, waarvan hij de 1e gevolgen reeds in de Driedaagse voelde. De renner van Lotto Soudal onderging sindsdien een antibioticakuur, maar voelde zich niet meteen aan de betere hand. Daardoor is het ook twijfelachtig of Keukeleire aan de start komt van Gent-Wevelgem. Lotto Soudal-woordvoerder Houtekier zegt dat een beslissing over deelname aan de kasseiklassieker van zondag nog te vroeg is. In de loop van zaterdag wordt uitsluitsel gegeven door de ploeg. Keukeleire reed vorig jaar in de finale samen met Greg Van Avermaet weg van onder anderen Peter Sagan en Niki Terpstra. De Bruggeling moest het uiteindelijk wel in de sprint afleggen tegen de olympische kampioen.

