Oorspronkelijk stond deze wedstrijd niet op mijn kalender, maar ik ben blij dat ik toch mag starten. We rijden drie keer door De Moeren, dus dat wordt gevaarlijk met de wind. Het parcours daagt uit om aan te vallen en ik wil de finale kleuren. In de sprint rekenen we op Debusschere. Jens Keukeleire

Keukeleire voldoende hersteld van valpartij Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) staat dan toch aan de start in Brugge. Hij smakte zaterdag in Milaan-Sanremo nog tegen het asfalt. "Ik reed enkele meters achter Cavendish toen hij op een verkeersgeleider knalde. Ik kon hem niet meer ontwijken. Gelukkig hield ik er geen zware blessure aan over."

Driedaagse zit in een nieuw jasje De Driedaagse De Panne-Koksijde is voortaan een eendagskoers. Het was te moeilijk om nog een aantrekkelijke deelnemerslijst voor drie wedstrijddagen in het drukke voorjaar. Ook het parcours werd grondig hertekend.

