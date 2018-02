Blessure voor Michael Matthews Michael Matthews zal niet aan de start van de Strade Bianche staan. De Australiër van Team Sunweb heeft bij een val in de Omloop Het Nieuwsblad een breukje in zijn schouder opgelopen. Een ingreep is niet nodig, maar de winnaar van de groene trui in de Tour moet even rusten en laat de Toscaanse grindkoers schieten. Ook zijn deelname aan Tirreno-Adriatico is nog onzeker.

15:40