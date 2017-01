The current standings in the Telenet UCI Cyclocross World Cup women 1. @ssophiedeboer 373 2. @Sannecant 335 3. @katkanash 275 pic.twitter.com/eYMkNwE2oO

Het belooft een spektakelrijke namiddag te worden in Italië. Het is glad en de smalle passages maken voorbijsteken moeilijk. Ook over de korte startstrook waren niet alle renners even enthousiast. Wie kan het best uit de voeten op dit nieuwe en technische parcours?

Wereldkampioen Eli Iserbyt heeft België een eerste overwinning bezorgd in Fiuggi. Hij kwam alleen over de streep. 18 seconden later bolde de Italiaan Bertolini binnen, Quinten Hermans mocht als tweede landgenoot mee op het podium.

Achtvoudig Belgisch kampioene Sanne Cant zet alles op het WK en laat zondag de WB-manche in Italië links liggen. Ze wil haar tiendaagse stage in Spanje niet onderbreken.

Eenvoudige zege Van Aert? Na de nationale kampioenschappen en een korte stage in de zon duiken de crossers opnieuw het veld in in Italië. Wout van Aert is de leider in het Wereldbekerklassement met drie zeges op zak. Ook Van der Poel won al drie WB-manches, maar de Nederlander laat de cross in Italië schieten om zich te focussen op het WK. Kan in zijn afwezigheid iemand Wout van Aert bedreigen? Volg het hier.

