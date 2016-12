Ook bij de vrouwen is het deelnemersveld onthoofd. Wereldkampioene Thalita de Jong verschijnt niet aan de start door ziekte. "Na mijn val in Namen ben ik ziek geworden. Ik ben pas donderdag opnieuw beginnen te trainen, maar bleef kampen met hoofdpijn en moeheid. Gisteren heb ik rustig kunnen fietsen zonder hoofdpijn. Dan volgt er een moeilijke keuze. Samen met mijn vriend, coaches en bondscoach heb ik dan alles op een rijtje gezet en besloten om niet te starten.”

Geen wereldkampioene De Jong bij de vrouwen Ook bij de vrouwen is het deelnemersveld onthoofd. Wereldkampioene Thalita de Jong verschijnt niet aan de start door ziekte. "Na mijn val in Namen ben ik ziek geworden. Ik ben pas donderdag opnieuw beginnen te trainen, maar bleef kampen met hoofdpijn en moeheid. Gisteren heb ik rustig kunnen fietsen zonder hoofdpijn. Dan volgt er een moeilijke keuze. Samen met mijn vriend, coaches en bondscoach heb ik dan alles op een rijtje gezet en besloten om niet te starten.”

Verkouden Quinten Hermans moet afhaken Zoek morgen bij de beloften niet naar de Europese trui van Quinten Hermans, want de Telenet-Fidea-renner moet vanuit zijn zetel toekijken. Hermans was eergisteren nog de beste in Diegem, maar nadien maakten sluimerende ziektekiemen zich meester van hem. In het WB-klassement volgde Hermans als tweede op 30 punten van leider Joris Nieuwenhuis.

16:48