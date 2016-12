Van der Poel wint beklijvend duel met Van Aert in Namen

"Als ik druk had blijven zetten, dan had ik eerder mezelf dan Wout in de vernieling gereden. Ik heb me dus heel snel op de laatste ronde gefocust."

"Dat laatste stukje was cruciaal en daar heb ik mijn sprint gereden. Ik had het gevoel dat Wout de sterkste man was, maar ik kan een finale rijden in zo'n cross."

"Ik denk dat ik even goed was als Mathieu, maar ik kon niet rechtblijven. Dat was mijn probleem. Zulke fouten mag ik niet maken", reageerde Wout van Aert.

"Ik ben wel teleurgesteld. Voor de tweede dag op een rij in de laatste ronde verliezen, dat is niet leuk. Dat ik misschien de morele winnaar ben? Daar heb ik niks aan."

Op "de schuine kant" liep het twee keer fout. "In de opwarming vond ik daar een goeie strook, maar tijdens de cross ging het iets moeilijker. Het was dom om het nog een tweede keer te proberen."