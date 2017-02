Van der Poel zet de kroon op het Superprestige-werk in Middelkerke

Einde 16:10 ◀

Van der Poel zegeviert Nog een laatste keer zoeft Van der Poel over de gracht. Hij wint met 20" voorsprong op Van Aert en kroont zich tot eindwinnaar in de Superprestige. Sweeck is 3e, voor Van der Haar en Vermeersch. 15:56 ◀

Van der Poel begint aan de laatste hectometers en springt nog altijd fluks over de balken. Zijn voorsprong op Van Aert blijft schommelen rond 15 seconden. 15:55 ◀

Van der Poel is op weg naar de overwinning in Middelkerke én de eindzege in de Superprestige. #SPMiddelkerke pic.twitter.com/MHh9bIIB8z — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 11 februari 2017 15:55 ◀

Van Aert ploegt een laatste keer door de zandstrook. #SPMiddelkerke pic.twitter.com/XonSX069VL — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 11 februari 2017 15:52 ◀

Laatste ronde Van Aert begint aan de laatste ronde met 16 seconden achterstand op Van der Poel. Sweeck is derde, op 31", Van der Haar volgt op 37". 15:50 ◀

Van der Poel duikt de materiaalpost in en trekt zich meteen weer op gang. Als hij gespaard blijft van pech, is de Superprestige binnen. 15:47 ◀

Van Aert geeft zich nog niet gewonnen, maar een kleine slipper kost hem weer een seconde. Het verschil loopt op naar 13". 15:44 ◀

Status quo bij het ingaan van de voorlaatste ronde: het verschil tussen de twee tenoren blijft 10 seconden. #SPMiddelkerke pic.twitter.com/J8AWl7vhqA — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 11 februari 2017 15:42 ◀

In de loopstroken wendt Van Aert zijn loopvermogen aan om 2 seconden van zijn achterstand af te knabbelen. Op de balken, waar Van der Poel op de fiets blijft, verliest hij dan weer wat terrein. 15:38 ◀

Van der Poel heeft het ruime sop gekozen aan de Noordzee, Van Aert volgt op 10 seconden. #SPMiddelkerke pic.twitter.com/jLiC1iGTu0 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 11 februari 2017 15:38 ◀

Pauwels in de achtergrond Kevin Pauwels, de 4e in de tussenstand van de Superprestige, komt niet in het stuk voor. Hij rijdt ver in de achtergrond, net als Jens Adams, zijn naaste belager in het klassement. 15:35 ◀

Van der Poel zweeft als een volleerde piloot over de gracht in de slotmeters. Ook Van Aert springt elke keer, maar raakt minder ver en landt telkens met een klap op zijn achterwiel. 15:33 ◀

Van der Poel is toch weer op zijn sokken aan het wegrijden. Paul Herygers op Play Sports 15:30 ◀

Van der Haar volgt op 9 seconden van de twee kemphanen, waar Van der Poel een kloofje slaat op Van Aert. De twee duiken met veel allure naar beneden op de schuine kant. 15:28 ◀

Van der Poel en Van Aert lossen elkaar af op kop. Nu is weer het de Nederlander die het initiatief neemt. #SPMiddelkerke pic.twitter.com/Ay4neStRoT — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 11 februari 2017 15:28 ◀

Van der Haar rukt op Achter de twee koplopers is Van der Haar voorbij Van Kessel en Vermeersch naar de 3e plek geglipt. De vinnige Nederlander plooit zich dubbel om naar de twee leiders toe te rijden. 15:24 ◀

Van Aert en Van der Poel weer samen Van Aert heeft Van der Poel bij de lurven gevat en zet zich resoluut op kop. Maar Van der Poel laat dat niet zomaar gebeuren en duikt in de bocht weer binnendoor. 15:21 ◀

Van Aert wil naar Van der Poel toe, de verschillen blijven voorlopig beperkt. #SPMiddelkerke pic.twitter.com/w5F7ga514s — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 11 februari 2017 15:21 ◀

Van der Poel alleen Na twee ronden heeft de Nederlandse kampioen 4 seconden voorsprong op Van Aert, Van Kessel en Vermeersch. Hij gooit zich met veel zwier door de bochten. 15:18 ◀

Hij tsjoekt, de tsjoeketrein uit Kapellen! Michel Wuyts op Play Sports over Van der Poel 15:17 ◀

Van der Poel legt er duchtig de pees op, maar Van Aert bijt zich vast in zijn wiel. Van Kessel en Vermeersch proberen het tempo te volgen en ook Van der Haar heeft de kop van de koers in het vizier. 15:13 ◀

Van der Poel heeft de koppositie overgenomen. Zijn landgenoot Corné van Kessel volgt in zijn wiel, Van Aert moet even een gaatje laten, maar komt weer aansluiten in de zandstrook. 15:10 ◀

Van Aert heeft last van de koude Van Aert zwaait wild met zijn armen. Heeft hij nu al last van de koude? Samen met Van der Poel, Van Kessel, Sweeck en Vermeersch heeft de wereldkampioen de eerste ronde achter de kiezen. Opvallend: zowel Van der Poel als Van Aert springt over de gracht. 15:08 ◀

Halfweg de eerste ronde en de twee tenoren rijden alweer samen op kop. #SPMiddelkerke pic.twitter.com/Q78Fp470b9 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 11 februari 2017 15:08 ◀

De meest opvallende naam vooraan is Vincent Baestaens. De Belgische kampioen bij de elite zonder contract rijdt goed mee, maar komt nu ten val en ziet Van der Poel en Van Kessel passeren. 15:04 ◀

Van Aert, Baestaens, Van der Poel, Merlier, Van Kessel. Dat is de top vijf in de openingsfase. In de eerste zandstrook moet iedereen van de fiets. 15:02 ◀

Start! De duiven zijn gelost. Van Aert wint de sprint naar de eerste bocht, voor Baestaens en Van der Poel. 15:00 ◀

Wedstrijd 14:59

Of ik kan winnen? Ik zie Mathieu hier net over die gracht springen, dus ik denk het niet. Lars van der Haar 14:56 ◀

Ik ben vooral bezig met de wedstrijd vandaag om een goede uitslag te halen. Mathieu moet al een offday of pech hebben om de eindzege nog te verliezen en dat wens ik hem niet toe. Wout van Aert 14:51 ◀

Het parcours is zo lastig en technisch dat iedereen weer snel op zijn plaats zal zitten. Mathieu van der Poel 14:50 ◀

Cant pakt de eindzege, Van Loy tweede in de stand Sanne Cant heeft in het eindklassement van de Superprestige 13 punten voorsprong op Van Loy en De Boer, die allebei 100 punten sprokkelden. Maar omdat Van Loy in meer manches aan de start stond dan de Nederlandse, eindigt onze landgenote op de 2e plaats in de stand. 14:40 ◀

Dag- en eindzege voor Cant Cant versnelt in de laatste hectometers. Bij De Boer is het vet van de soep, waardoor de wereldkampioene zegeviert in Middelkerke en ook de Superprestige op haar naam schrijft. De Boer wordt tweede, Van Loy houdt Kaptheijns nog net af voor de derde plaats. 14:33 ◀

Cant en De Boer zijn aan elkaar gewaagd. De Nederlandse lonkt even over haar linkerschouder, maar Cant glipt aan de rechterkant voorbij. Wie trekt het laken naar zich toe in deze spannende laatste ronde? 14:30 ◀

Cant rijdt zich vast in het zand, maar dicht de kloof gezwind. De wereldkampioene zet zich prompt op kop, maar De Boer laat dat niet zomaar gebeuren. 14:28 ◀

Cant en De Boer duelleren in de laatste ronde. #SPMiddelkerke pic.twitter.com/DljsDYIisO — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 11 februari 2017 14:28 ◀

Laatste ronde De Boer begint als eerste aan de laatste ronde, maar Cant zit haar op de hielen. Van Loy rijdt nog altijd in 3e positie, op 26 seconden. Cant moet al een zware terugval meemaken om de eindzege van de Superprestige nog te verspelen. 14:24 ◀

De Boer neemt een tiental meter voorsprong op de wereldkampioene, maar die geeft zich niet gewonnen en vecht voor elke seconde. 14:22 ◀

De Boer glipt voorbij Cant De Boer en Cant geven elkaar geen duimbreed toe. Op de schuine kant gebruikt Cant deze keer haar fiets om recht te blijven. Haar Nederlandse rivale heeft dat beter onder de knie en glipt naar de koppositie. 14:18 ◀

Wat een labeur, zeg! Michel Wuyts 14:16 ◀

Cant kwam daarnet opnieuw in de problemen op de schuine kant, maar knokt zich weer naar het wiel van De Boer toe. Het duo heeft op het einde van de 3e ronde 9 seconden voorsprong op Van Loy. 14:13 ◀

De Boer onder stoom De Boer, die na een relatief rustige start stilaan onder stoom komt, probeert weg te rijden van Cant en Van Loy. De wereldkampioene volgt in het spoor van de Nederlandse, Van Loy krijgt het moeilijk. 14:08 ◀

Cant, Van Loy en De Boer hebben twee van de vijf ronden achter de rug. Kaptheijns is de eerste achtervolger op 14 seconden. 14:04 ◀

Op de glibberige schuine kant demonstreert Cant een grand écart. Van Loy en De Boer komen weer aansluiten. #SPMiddelkerke pic.twitter.com/50b0qsNOsj — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 11 februari 2017 14:03 ◀

Cant heeft haar zinnen gezet op de dag- en eindzege. Ze slaat een kloofje op Van Loy terwijl De Boer langzaam maar zeker nadert. 13:57 ◀

Het is beuken tegen de wind op de aankomststrook. Cant en Van Loy hebben na 1 ronde 12 seconden voorsprong op De Boer. Brammeier en Kaptheijns volgen op 16 seconden, Verdonschot hangt op 26 tellen. 13:55 ◀

Verschillende vrouwen blijven gewoon in de loopgraven van de Middelkerkse modder steken. Renaat Schotte op Play Sports 13:52 ◀

Het parcours ligt er bijzonder glibberig bij. Van Loy schuift weg, waardoor Cant dichterbij sluipt. Brammeier rijdt in 3e positie, op een handvol seconden. 13:49 ◀

Start! Het startschot weerklinkt, de vrouwen stuiven weg. Van Loy zet zich naar goede gewoonte meteen op kop. Ook Cant is goed weg, net als Brammeier en De Boer. 13:45 ◀

Start is uitgesteld De start stond gepland om 13.40u, maar om onduidelijke redenen is nog even wachten op het startsein. Om 13.45u duiken de vrouwen het veld in. 13:41 ◀

Vrouwen 13:40

Proficiat @Quintenhermans met je eindwinst in de superprestige. @TFLions — Sven Nys (@sven_nys) February 11, 2017 Ploegleider Nys is in zijn nopjes 13:06 ◀

Niewenhuis wint, maar Hermans pakt de eindzege Joris Nieuwenhuis was op zijn 21e verjaardag de snelste bij de beloften. Quinten Hermans werd tweede en stelde zo zijn eindzege in het klassement veilig. De derde podiumplaats in Middelkerke was voor Nicolas Cleppe. 13:01 ◀

Rekenwerk De Boer heeft 25 punten minder dan Cant. Dat betekent dat de Nederlandse enkel nog kan winnen als ze vandaag zelf op het podium eindigt en Cant minstens 6 plaatsen achter zich houdt. Van Loy heeft dan weer 14 punten minder en kan de eindzege enkel nog veroveren als ze zelf minstens 4e wordt en de wereldkampioene 5 plaatsen achter zich houdt. 12:13 ◀

Strijd bij de vrouwen Ook bij de vrouwen is de strijd in het eindklassement nog niet gestreden. Vandaag worden er immers, net als in Hoogstraten dubbele punten toegekend. Bovendien worden de slechtste twee uitslagen geschrapt. Drie vrouwen maken nog kans op de eindzege: Sanne Cant, Ellen Van Loy en Sophie de Boer. 12:13 ◀

Start bij junioren! pic.twitter.com/bqUU46bEY7 — Telenet Fidea Lions (@TFLions) February 11, 2017 Er dwarrelde eerder op de dag sneeuw naar beneden: 11:59 ◀

Hermans versus Nieuwenhuis bij de beloften De beloften duiken over een paar minuten het veld in. Quinten Hermans voert het klassement aan, hij heeft 4 punten voorsprong op wereldkampioen Joris Nieuwenhuis. Nicolas Cleppe volgt al op 21 punten en is dus uitgeteld voor de eindzege. Houdt Hermans stand of geeft Nieuwenhuis zichzelf een leuk verjaardagscadeau? 11:51 ◀

Jelle Camps pakt dag- en eindzege bij de junioren De wedstrijd bij de junioren is net afgelopen. Jelle Camps ging, net als vorige week in Hoogstraten, met de zege aan de haal en kroont zich tot eindwinnaar. Yentl Bekaert kwam als tweede over de streep, Toon Vandebosch was derde. 11:42 ◀

Van der Poel kan de eindzege ruiken Mathieu van der Poel won 6 van de voorbije 7 manches en staat dan ook aan de leiding in het klassement. Hij heeft 5 punten voorsprong op Wout van Aert, die in Spa de beste was. De Nederlandse kampioen heeft de beste uitgangspositie om de Superprestige op zijn naam te schrijven, Van Aert moet rekenen op een off-day of pech van zijn concurrent om hem het eindklassement nog af te snoepen. 11:10 ◀

Ontknoping in de Superprestige Goeiemiddag! Vanmiddag staat in Middelkerke de laatste manche van de Superprestige op het programma. Wint Mathieu Van der Poel het eindklassement of gooit Wout van Aert roet in het eten? Volg hier straks met tekst. 11:07 ◀