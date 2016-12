Van der Poel klopt Van Aert ook in Diegem na een thriller

Bij de vrouwen kwam Sophie de Boer in de eerste ronde met haar buik op een paaltje terecht. Ze kon haar weg vervolgen, maar kwam nooit in het verhaal voor. Cant ging er alleen vandoor, maar Vos, Brammeier en Nash kwamen even later aansluiten.

Vos voelde zich in haar sas en gooide samen met Cant eerst Brammeier en daarna ook Nash overboord. In de zandbak, doorgaans het speelterrein van Cant, trok Vos in de aanval. De Belgische kampioene moest een gaatje laten en zou Vos niet meer terugzien. In de tweede wedstrijd sinds haar terugkeer is het al raak voor de Nederlandse. Cant strandde op de tweede plaats, Nash werd derde.