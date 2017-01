De veldrijders zijn in Otegem begonnen aan een uur crossen. Europees kampioen Toon Aerts duikt als eerste het veld in.

Wie van de twee wordt het in Otegem? Of krijgen we een verrassing? pic.twitter.com/Mb87dpI3Gu

Christine Majerus is de sterkste vrouw in Otegem.

Belgisch kampioene Sanne Cant stond niet aan de start in West-Vlaanderen. Zij verkoos een stage onder de Spaanse zon.

De Luxemburgse kampioene Christine Majerus heeft de wedstrijd voor vrouwen gewonnen. Zij was in Otegem sneller dan Sophie de Boer en Ellen Van Loy. Het trio ging er al snel vandoor. Majerus maakte de wedstrijd en kwam solo aan.

Nieuwe aflevering Van Aert vs. Van der Poel Gisteren reden ze allebei op een been naar de nationale driekleur, vandaag nemen Wout van Aert en Mathieu van der Poel het weer tegen mekaar op. De Belgische en de Nederlandse kampioen kijken mekaar in de ogen in Otegem.

